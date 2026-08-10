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中20歲富二代在泰被捅死 兇嫌自首：他出現我女友浴室

中國新聞組／北京10日電
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嫌犯指認現場。（取材自新民周刊）
嫌犯指認現場。（取材自新民周刊）

泰國春武裡府梭桃邑縣8日發生一起疑似情殺命案，20歲中國籍男子曹克（Cao Ke，音譯）在一處公寓內遭刺傷死亡。警方調查後確認，涉案的是20歲的泰國男子塔納喬特（Thanachot），他自首後供稱在女友浴室看到死者，兩人在衝突扭打下，他持刀多次刺向對方，最終致其傷重身亡，強調自己「並非故意殺人」。據了解，死者曹克是當地一名中國籍豪華遊艇業者的兒子。

觀察者網引述星洲網、泰叻報等媒體報導，泰國警方當日上午7時30分接獲報案，趕抵現場後，發現曹克倒在床尾附近的血泊中，胸部左側肋骨附近有一處嚴重刀傷，右手臂另有兩處傷口，因傷勢過重當場死亡。

房內另有一名21歲泰國女子甘雅拉（Kanyarat），她向警方供稱，她與曹克相識約兩個月。案發前一晚，兩人在房內聊天後各自入睡。8日上午，她的男友塔納喬特上門，與曹克發生衝突，她試圖勸阻，期間遭利器割傷。

塔納喬特為梭桃邑技術學院二年級學生，平時在芭提雅一家娛樂場所擔任夜班保安。他向警方供述，案發前一晚曾通宵工作，原本計畫返回女友宿舍洗澡、換衣後再去上課，沒想到發現曹克在浴室內。

塔納喬特稱，他當時拿起房內一把刀質問曹克，但曹克試圖奪刀，雙方隨後發生扭打，過程中還互相掐頸。他表示，自己最後奪回刀子，並多次刺向曹克，看到對方倒地後，他因害怕而逃離，最後在家人勸說下自首。

遺體轉運。（取材自新民周刊）
遺體轉運。（取材自新民周刊）

面對警方詢問時，塔納喬特聲稱「並非故意殺人」，表示自己沒有殺人意圖。

警方目前尚未確認塔納喬特的供述是否與實際案情相符，但已將其以故意殺人罪起訴，將進一步釐清三人之間的關係、曹克為何出現在該公寓、涉案刀具來源，以及案發時的實際經過。據報導，曹克父親從事豪華遊艇業務，身分已獲確認，警方也正聯繫家屬。

精華 FAQ

  • 案件發生在泰國春武裡府梭桃邑縣，死者是20歲中國籍男子曹克。報導指他是當地一名中國籍豪華遊艇業者的兒子，身分已獲警方確認。

  • 嫌犯塔納喬特表示，他回女友宿舍準備洗澡時，發現曹克在浴室內，隨後拿刀質問並與對方扭打，最後多次刺傷對方，因害怕逃離，後在家人勸說下自首。

  • 警方尚未完全確認塔納喬特的說法是否屬實，但已先以故意殺人罪起訴，並持續調查三人關係、曹克為何出現在公寓、刀具來源，以及案發時的完整經過。

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