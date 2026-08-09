杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

東先生接受採訪。（視頻截圖）

浙江杭州一名東先生日前至足浴店消費時，深夜「加鐘」體驗SPA，不料女技師在燈光昏暗的包廂內突然脫去其衣物並騎坐在他身上。東先生自稱「後知後覺」，在察覺後將對方趕下床。他後來拿側拍的影片向媒體爆料並討回1500元人民幣費用，店家雖退款但質疑他「釣魚 執法」，涉事女技師則委屈落淚稱獲得同意才脫他衣服；事後警方獲報迅速出擊，一舉查獲該店涉嫌賣淫 並依法處罰12名涉案人員。

綜合媒體報導，身為自媒體博主的東先生於8月3日凌晨微醺之際入店，先花了699元體驗40分鐘推拿，在女技師雨輕柔伺候下大感享受。隨後年輕女技師詢問是否「加鐘」，他隨即再付799元。未料女技師服務逐漸變味，甚至解開其衣扣、褪去其僅存的黑色短褲。東先生稱自己剛做完手術怕感染疾病，查覺女技師騎跨上來時，連忙將她從身上推開，嚇得女技師倉皇滑落床下。

事後東先生帶著暗中側拍的2分鐘「脫褲影片」找上記者與店家討說法，並表示偷偷拍攝視頻，原意是想要記錄生活。

足浴店負責人見鐵證如山連忙退還1500元，但私下吐苦水，指東先生全副武裝、攜帶高清設備前來，根本是預謀「釣魚」。女技師更是哭訴絕不敢強來，強調沒有一直摸，全過程皆經對方同意，批對方倒打一耙。隨後，東先生報警處理。

杭州蕭山警方接獲線索後迅速行動，於8月5日凌晨突擊該家足浴店，現場查獲多名涉案人員，並依法對12名違法人員實施行政處罰。

東先生的短褲被脫掉了。（視頻截圖）

女技師在東先生的身上。（視頻截圖）