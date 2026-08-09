杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了
浙江杭州一名東先生日前至足浴店消費時，深夜「加鐘」體驗SPA，不料女技師在燈光昏暗的包廂內突然脫去其衣物並騎坐在他身上。東先生自稱「後知後覺」，在察覺後將對方趕下床。他後來拿側拍的影片向媒體爆料並討回1500元人民幣費用，店家雖退款但質疑他「釣魚執法」，涉事女技師則委屈落淚稱獲得同意才脫他衣服；事後警方獲報迅速出擊，一舉查獲該店涉嫌賣淫並依法處罰12名涉案人員。
綜合媒體報導，身為自媒體博主的東先生於8月3日凌晨微醺之際入店，先花了699元體驗40分鐘推拿，在女技師雨輕柔伺候下大感享受。隨後年輕女技師詢問是否「加鐘」，他隨即再付799元。未料女技師服務逐漸變味，甚至解開其衣扣、褪去其僅存的黑色短褲。東先生稱自己剛做完手術怕感染疾病，查覺女技師騎跨上來時，連忙將她從身上推開，嚇得女技師倉皇滑落床下。
事後東先生帶著暗中側拍的2分鐘「脫褲影片」找上記者與店家討說法，並表示偷偷拍攝視頻，原意是想要記錄生活。
足浴店負責人見鐵證如山連忙退還1500元，但私下吐苦水，指東先生全副武裝、攜帶高清設備前來，根本是預謀「釣魚」。女技師更是哭訴絕不敢強來，強調沒有一直摸，全過程皆經對方同意，批對方倒打一耙。隨後，東先生報警處理。
杭州蕭山警方接獲線索後迅速行動，於8月5日凌晨突擊該家足浴店，現場查獲多名涉案人員，並依法對12名違法人員實施行政處罰。
爭議焦點在於東先生加鐘後，指稱女技師在昏暗包廂內脫去其衣物並騎坐身上；店家與女技師則反指他可能刻意設局，雙方各執一詞。 他以側拍的2分鐘影片向媒體與店家提出說法，並成功討回1500元費用；其後又報警處理，讓警方介入調查，事件因此升高為治安案件。 杭州蕭山警方在8月5日凌晨突擊該店，現場查獲多名涉案人員，並依法對12名違法人員實施行政處罰，顯示店內涉及違法經營。
精華 FAQ
爭議焦點在於東先生加鐘後，指稱女技師在昏暗包廂內脫去其衣物並騎坐身上；店家與女技師則反指他可能刻意設局，雙方各執一詞。
他以側拍的2分鐘影片向媒體與店家提出說法，並成功討回1500元費用；其後又報警處理，讓警方介入調查，事件因此升高為治安案件。
杭州蕭山警方在8月5日凌晨突擊該店，現場查獲多名涉案人員，並依法對12名違法人員實施行政處罰，顯示店內涉及違法經營。
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