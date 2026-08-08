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河南命案兇嫌「為民除害」？ 警千人圍捕10天落網 卻有人稱他英雄

中國新聞組／北京9日電
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嫌疑人夏某鋼被抓獲。（取材自紅星）
嫌疑人夏某鋼被抓獲。（取材自紅星）

河南省駐馬店市西平縣51歲男子夏付鋼7月30日刺死鄰居後逃匿10天，逃亡期間曾傷害多名無辜群眾，警方出動千人圍捕並懸賞5萬元（人民幣，下同，約7410美元）緝拿，8日下午在相鄰的漯河市一處玉米田裡將其逮獲。網傳夏付鋼是因不堪「村霸」凌虐才殺人，網民幾乎一面倒稱他是「為民除害」的英雄，不僅接力接濟還要幫他找律師。警方則駁斥傳言，將兩名發布夏付鋼為「抗暴者」言論的網民予以行政處罰。

據央視新聞等媒體報導，河南駐馬店市「7·30」案件工作專班8月8日發布關於「7·30」刑事案件的警情通報稱，河南省駐馬店市西平縣「7·30」故意傷害案件犯罪嫌疑人夏某鋼，於案發前在西平縣柏城街道侯園社區租房放置雜物，7月30日因瑣事與租房處鄰居侯某立發生爭執，後持刀將其刺傷致死。夏某鋼逃竄躲藏過程中，傷害多名無辜群眾。

8月8日16時許，駐馬店市「7·30」專案組在漯河市源匯區空塚郭鎮，將犯罪嫌疑人夏某鋼抓獲。目前，相關工作進一步開展中。

落網前，當地曾對在逃的夏付鋼發布最高懸賞5萬元徵集線索的通報，通報顯示，犯罪嫌疑人夏付鋼，男，51歲，漢族，戶籍地：河南省西平縣譚店鄉蔣莊村，其本人特徵：長臉，濃眉，身材壯碩，留短髮，身高175cm左右，逃跑時身穿灰色短袖T恤、黑色運動褲（褲腿外側有一道白色豎條紋）、深色鞋子。

據了解，夏付鋼是在距離西平縣有十多公里的河市大劉鎮一個村的玉米地裡被抓獲，當時他的狀態還可以，警方出動約2000人在玉米田搜索圍捕。

夏付鋼的犯案情節也帶網上引發討論，有傳言稱他犯下的是「一家五口滅門慘案」，夏付鋼疑因裝修糾紛遭當地「村霸」聯合黑勢力毆打後報復殺人。不過警方後來澄清，稱案中僅侯某立一人傷重不治，其親屬傷情穩定。

網上同時出現大量同情夏付鋼的言論，有網民說他是被村霸欺壓的「老實人」，持刀傷人是「為民除害」，甚至呼籲不要為5萬元賞金檢舉夏付鋼，有人還將礦泉水、乾糧放在田間留給「大哥」吃，還有網民表示願意籌款為他請律師。

也有評論稱，夏付鋼逃亡途中多次因飢餓潛入村民家中偷食物，為避免被舉報沿途又刺傷多人，行為非常殘暴，絕不是什麼所謂抗暴的人。警方則發文警告，包庇窩藏逃犯或知情不報者將從重追究責任。

嫌疑人落網。（取材自央視）
嫌疑人落網。（取材自央視）

嫌疑人夏某鋼被抓獲。（取材自紅星新聞）
嫌疑人夏某鋼被抓獲。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 警方通報指出，夏付鋼在西平縣租屋處因瑣事與鄰居侯某立發生爭執，隨後持刀刺傷對方致死，之後逃匿10天，途中還傷害了多名無辜群眾。

  • 當地警方對夏付鋼發布最高5萬元懸賞，並出動約2000人進行圍捕搜索，最後於8日16時許，在漯河市源匯區空塚郭鎮的玉米田中將其逮捕。

  • 因網傳他遭「村霸」欺壓後報復殺人，部分網民把他包裝成「為民除害」者，甚至接濟或想替他找律師；警方則澄清傳言並對兩名散布相關言論者行政處罰。

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