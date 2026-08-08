打翻可燃液體塑膠桶 雲南曲靖火把節活動灼傷16人

雲南曲靖建文村6日晚間火把節活動時發生火災事故，16人灼傷。（取材自澎湃新聞）

中媒報導，從雲南曲靖宣威市人民政府新聞辦公室獲悉，6日晚間8時半左右，該市樂豐鄉建文村委會烏撒村民小組群眾過「火把節」活動，在用可燃液體引燃火把過程中，塑膠桶意外傾倒、引發燃燒，現場16名群眾不同程度灼傷。

火把節是彝族、白族、納西族等大陸西南民族隆重的傳統節日，主要在農曆6月24、25日舉行。樂豐鄉位於宣威市東北，是多民族聚居的鄉鎮；烏撒大草原占地1萬2000餘畝（約800公頃），地處樂豐、雙河、阿都三鄉交匯地，海拔2300至2400公尺。

澎湃新聞指，情況發生後，宣威市啟動應急預案，組織衛健、應急、公安等部門及樂豐鄉工作人員趕赴現場，開展傷員救治、現場秩序維護等工作。傷者正在醫院接受治療，傷情平穩。

據社媒流傳現場影片畫面，夜晚的草坪活動現場，多人手持火把聚集玩耍。隨著一聲沉悶巨響，火焰猛烈竄來，周邊人群驚叫逃散，有人被火焰引燃衣服後倒地翻滾，旁人幫忙撲救。另一段影片，廣播提醒人群先撤離現場、不要圍觀，要求安保人員進入場地維持秩序。

新黃河引述有當晚參與活動的群眾表示，火勢為引燃火把的油桶傾倒造成的大火，現場燒傷不少人，自己的家人也被燒傷，正在醫院治療。

7日下午，紅星新聞聯繫上活動主辦方雲南霧原草山旅遊開發有限公司負責人、建文村委負責人李某，李某表示，該活動是在烏撒村民小組舉行的火把節，為期2天（8月6、7日），約2000多人參加。

雲南曲靖建文村6日晚間火把節活動時發生火災事故，16人灼傷。（取材自澎湃新聞）