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陝西工人墜亡100萬賠償金遭父母侵吞 寡婦只拿到3萬

中國新聞組／北京8日電
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王萍正在翻看協議。（取材自極目新聞）
王萍正在翻看協議。（取材自極目新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陝西工人李兆墜亡後留下高額賠償金與存款。
  • 重點二：王萍委託婆家協商，資金卻遭隱瞞並轉走。
  • 重點三：法院判婆家返還54萬餘元，至今仍未執行。

陝西寶雞37歲裝修工李兆2025在西安工地墜樓身亡，留下的130萬元死亡賠償金與30餘萬元夫妻共同財產。其妻王萍因為文化程度不高，委託婆家處理賠償，慘遭隱瞞談判細節並私自轉移上百萬元資金。經法院判決婆家須返還54萬餘元後，婆家仍拒不執行，王萍至今僅拿到30957.24元(約4587美元)執行款，近日已向寶雞警方報案。

極目新聞報導，王萍與李兆結婚十載並育有兩女，平日由王萍在家務農照顧家人，李兆在外打工。2025年3月22日，李兆於西安蓮湖區工地墜落深坑，救治10天後不治身亡。事故發生後，王萍委託公婆及親屬與用工方陝西順隆建設有限公司協商，公公隨後收到100萬元首批賠償款，並將李兆帳戶內的30餘萬元存款全數取出，但拒絕將應得份額分給王萍母女，更直接搬離老家避不見面。

王萍隨後將公婆及順隆公司告上法庭。眉縣法院於2025年12月5日判決，認定死亡賠償金等共有物分割比例，王萍獲20%、兩名幼女各獲21%，判令公婆須向王萍及兩女返還546933元，順隆公司亦須支付剩餘尾款。然而判決生效後，婆家拒不履行，法院凍結其帳戶僅剩2177.72元。

報導指出，2026年8月2日，王萍首度來到丈夫墜亡的工地，心底酸楚翻湧久久無法釋懷。

面對資金去向，王萍公公6日受訪確認取走上百萬現金與存款，聲稱已替兒子償還生前外債，但無法提供欠條，更直言「不把小女兒還給李家，不再分給她一分錢」；李兆姐夫甚至稱「也有可能是他把錢燒了」。王家人直指此為搪塞之詞，目前順隆公司已將剩餘30萬元賠償款打入法院帳戶，警方已通知王萍製作筆錄，全案進入核查程序。

賠償協議。（取材自極目新聞）
賠償協議。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 內文指出，李兆在西安工地墜樓身亡後，留下約130萬元死亡賠償金，以及30餘萬元夫妻共同財產，合計金額相當可觀。

  • 因王萍文化程度不高，事發後委託公婆與親屬代為協商賠償，結果對方隱瞞談判細節，並將首批100萬元和存款轉走，未依約分給她與兩名女兒。

  • 眉縣法院判定王萍與兩名幼女應分得部分死亡賠償金，要求婆家返還546933元，但對方拒不履行；王萍至今僅拿到30957.24元，已向警方報案。

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