「誰逼的？」北京研究生凌晨實驗炸斷手指 校方：「學生擅入」
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北京化工大學一名碩士研究生5日凌晨於學校實驗室進行實驗時發生爆炸，造成左手嚴重受傷。事後網傳學校內部通報，指稱該生係「擅自進入未開放實驗室」並「單人違規開展實驗」，此舉引發大批網民怒火，紛紛指責校方將責任全數推卸給學生，無視學生可能是受到導師施壓與學術圈內卷現象。
海峽都市報、香港01報導，網傳的一張學校內部通報截圖顯示，「8月5日下午，北京市教工委組織召開暑期在京高校安全穩定暨實驗室安全工作部署會，會議通報北京化工大學一起嚴重實驗室安全事故：8月5日凌晨，一學生擅自進入未開放實驗室，單人違規在通風櫥開展實驗，因違反操作規程引發安全事故，導致其左手嚴重受傷，左手三根手指大概率無法保留」，據現場畫面圖片，實驗室門外有大灘血跡，救護車於凌晨趕到事故現場。
另一張「北京市學校安全工作提示」截圖顯示，「學校初步判斷為學生在通風櫥內取用苯甲醯基疊氮化合物時，未遵守實驗室關於『必須使用牛角刀取用疊氮化合物』的明確規定，擅自使用金屬刮刀取樣，導致事件發生。」
報導指出，校方通報曝光後引發強烈輿論反彈，多名網民發文反串：「一定是學生自己非要在暑假，凌晨去實驗室做實驗，一定不是導師push，一定不是學術圈內卷」。也有網民留言指出，除了法定節假日外周末都不給休，「時間都是給老師的，等到學生出事就是私自進入未開放實驗室了，太諷刺了。」目前社群平台上數則獲千人點讚的熱門討論貼文已遭隱藏或下架。
5日凌晨，北京化工大學一名碩士研究生在實驗室進行實驗時發生爆炸，造成左手嚴重受傷，據稱三根手指大概率無法保留，現場還出現大量血跡。 網傳通報指稱，該生是擅自進入未開放實驗室，且單人違規在通風櫥內開展實驗，未遵守操作規程才引發安全事故，校方初步將責任歸於學生自身違規。 不少網民認為校方把事故完全歸咎於學生，卻忽視研究生常見的導師壓力、加班實驗與學術內卷問題，因而質疑學生是否是在被動情況下深夜留校做實驗。
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5日凌晨，北京化工大學一名碩士研究生在實驗室進行實驗時發生爆炸，造成左手嚴重受傷，據稱三根手指大概率無法保留，現場還出現大量血跡。
網傳通報指稱，該生是擅自進入未開放實驗室，且單人違規在通風櫥內開展實驗，未遵守操作規程才引發安全事故，校方初步將責任歸於學生自身違規。
不少網民認為校方把事故完全歸咎於學生，卻忽視研究生常見的導師壓力、加班實驗與學術內卷問題，因而質疑學生是否是在被動情況下深夜留校做實驗。
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