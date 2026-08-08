「腳下有白布」…一次性內褲當眾脫落 廣東女當街社死

曾女士稱她回酒店後試穿另一條一次性內褲，半小時後就壞了。（視頻截圖）

廣東一名曾姓女子近日在網上發視頻，吐槽名創優品的一次性內褲產品的品質太差，她稱自己近日把它穿出門，沒想到沒多久，內褲直接與鬆緊帶分離，內褲掉在了她的腳邊，鬆緊帶還穿在她的腰上。更讓她覺得顏面盡失的是，內褲下來時在大街上，還被同事目擊，問她「腳下為什麼有塊白布？」讓她當場社死。名創優品回應稱已對此事啟動緊急調查

據大風新聞報導，曾女表示，此事發生於8月5日下午，她和同事一起出差，當時她們在廣州番禺區的大街上，她穿著一條長裙，同事突然問她「腳下為什麼有塊白色的布？」她說，「我一下子就感覺到可能是我的內褲，當時摸了下腰，腰上就剩鬆緊帶了。」這讓她當場「顏面盡失」。

曾女士稱，她穿的一次性內褲是她在成都通過外賣平台購買的，一袋五條裝，在街頭掉在地上的是第四條，事發後她回到酒店，拿出最後一條一次性內褲穿上，結果沒過半個小時，她的一次性內褲再次壞掉了，「我上了個廁所，就發現我的內褲已經變成蜘蛛網狀的了。」

8月6日，曾女將吐槽視頻發到網路上，稱她出差時穿著的是名創優品一次性內褲，並說她經常購買名創優品的一次性內褲，此前從未遇到過這種問題，「內褲很便宜，我發網上也只是吐槽一下，讓我丟了個大臉，希望可以把一次性內褲的質量做好一點。」

視頻沒多久就上了熱搜，大批網友紛紛留言：「那就是說，當時真空了？」「漏風了沒感覺？」「是不是買小了撐破了？」「這不是一次性內褲，這是半次性內褲」「這『褲頭』太鬆了，鬆到自己不知不覺就掉了」「這個玩意不耐用的同時，衛生狀況也堪憂吧」「社死了，舉著內褲這樣拍照，牛人」「再賠一箱吧」。

8月7日，名創優品旗艦店客服對此事回應表示，品牌內部已啟動緊急調查，將第一時間核實產品情況與問題原因。