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幼童碰壞紙巾盒 三亞酒店索賠924元被罵「欺詐」

中國新聞組／北京7日電
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摔破的紙巾盒。(取材自都市快報橙柿互動)
摔破的紙巾盒。(取材自都市快報橙柿互動)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海蘇姓女子帶1歲幼童碰壞三亞酒店紙巾盒後遭索賠924元。
  • 重點二：她因趕飛機先行全額付款，事後發文引發大量網友質疑。
  • 重點三：查證發現採購價僅462元，飯店被指超收倍數並遭批評欺詐。

上海蘇姓女子日前帶1歲幼童造訪海南三亞亞龍灣迎賓館，幼童不慎將房間圓桌上的骨瓷紙巾盒碰撞掉落摔破，飯店隨後透過物品價格表向其同行的預訂友人索賠924元人民幣（約136.9美元）。蘇女因趕飛機當下微信轉帳全額賠償，隨後發文吐槽引發數十萬網友關注。雖然飯店事後主動退還半價462元人民幣求和解，但蘇女發現該商品採購價僅462元，且過去其他顧客損壞僅賠232元，痛批飯店行為是「典型欺詐」，明確表示拒絕和解並將向主管機關舉報。

都市快報橙柿互動報導，蘇女表示，7月30日她帶孩子前往海南旅遊，8月5日下午至友人入住的三亞亞龍灣迎賓館聚會。期間幼童扶著房間小圓桌站立時，不慎將桌上的紙巾盒碰到地上摔缺一個角。

由於急著前往機場，蘇女請朋友代為與飯店溝通，飯店管家出示房內物品價格表，指出紙巾盒單價為924元人民幣，蘇女隨即於當晚轉帳賠償。

事後該事件在網路發酵，由於紙巾盒價格太貴了，不少網友建議她報警、索取賠付發票。飯店管家於8月5日晚間主動向蘇女友人表示可申請「半價賠償」，並退回462元人民幣，但蘇女友人暫未接收。

友人6日協助開立賠償發票並查驗飯店採購合同發現，該紙巾盒採購價確實為462元人民幣，飯店卻向顧客收取倍數金額，且未提前告知價差。

對此飯店解釋，索賠924元是依據房內商品售賣參考價，且該紙巾盒為無品牌的定制骨瓷品，價格高於過去其他顧客損壞的普通陶瓷品，但蘇女對此說法並不接受，決定等友人退房後正式提出檢舉。

「蘇蘇」賠償上千元的紙巾盒。(取材自都市快報橙柿互動)
「蘇蘇」賠償上千元的紙巾盒。(取材自都市快報橙柿互動)

蘇女士的同學轉帳給飯店管家。(取材自都市快報橙柿互動)
蘇女士的同學轉帳給飯店管家。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 她帶1歲幼童入住期間，不慎碰壞房內骨瓷紙巾盒，飯店依物品價格表索賠924元。她因趕飛機先轉帳全額賠償，事後才在網路上引發爭議。

  • 飯店最初向她索賠924元人民幣，之後因事件在網路發酵，管家又提出可辦理「半價賠償」，並退回462元人民幣，希望以此和解。

  • 她和友人查驗採購合同後發現，該紙巾盒採購價僅462元，卻被收取924元，且過去類似損壞只賠232元，因此認為飯店未事先告知價差，屬典型欺詐。

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