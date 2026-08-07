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「梅姨」進起訴階段 被拐童回歸原生家庭 遭養父母刪除

中國新聞組╱北京7日電
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申軍良一家合影。（取材自大河報）
申軍良一家合影。（取材自大河報）

AI摘要

文章摘要整理：

「梅姨案」偵查已 ավարտ並移送檢方，鍾彬等被拐兒童陸續尋回後回歸原生家庭，申軍良一家與多個尋親家庭歷經多年等待，終於看見司法追責與團圓希望。

備受矚目的「梅姨案」近日迎來關鍵突破，被拐兒童家屬申軍良6日證實，拐賣兒童案犯罪嫌疑人「梅姨」（真名謝某梅）一案的偵查工作已經結束，公安機關已於近日將案件移送檢察院，進入審查起訴階段。而案中被拐兒童之一鍾彬則透露，自己選擇回歸原生家庭後，養父母那邊已將他刪除，對於即將到來的審判，他直言相信法律會有正義的審判與制裁。

極目新聞報導，針對此前未第一時間公布「梅姨」真名，申軍良表示，出於對司法程序的尊重，本希望由公檢法機關正式公布，且為確保律師順利閱卷才審慎選擇發布時機。此外，由於嫌疑人謝某梅的年齡等關鍵資訊仍有待律師閱卷後核實，因此未能及時披露細節。包括申軍良在內的九個被拐兒童家庭已於3日收到廣州市增城區檢察院寄送的通知書，證實嫌疑人姓名為「謝某梅」。

這起跨越數十年的案件引發廣泛關注，網友紛紛表達對尋親家庭的不捨與憤慨，留言直呼「願正義不被缺席」、「希望嚴懲人販子」。回首21年尋子路，申軍良足跡踏遍多省，從2016年主犯張維平供出「梅姨」，到今年3月廣州警方通報嫌疑人謝某某落網，如今案件終於移送檢察院。申軍良表示，如有新進展將第一時間向社會同步。

案中另一名被拐兒童鍾彬的人生軌跡同樣令人唏噓。2003年至2005年間，張維平等人連續拐賣九名男童，鍾彬在一歲半時被鄰居張維平趁機抱走並轉手給「梅姨」。其父鍾丁酉為此辭工作尋子20年，直到2024年民警通過人臉識別找到鍾彬。鍾彬表示，起初「接受不了這種現實」，直到2025年與親生父母相認，了解到父親尋找自己的艱辛後才選擇回歸，「親生的就是親生的，跟買家那邊是不一樣的」。

如今鍾彬已與親生父母共同生活一年多，養父母則已將其刪除。面對這段被迫錯位的歲月，鍾彬平靜地表示：「這麼多年的骨肉分離，一家人的尋親和煎熬，真真切切地扛過來了。」他坦言心裡對「梅姨」當然有恨，但選擇相信法律會給予公正裁決，這場漫長的追尋正義之路終於看到盡頭。

●「梅姨」案完整時間線：

2003年9月至2005年12月，張維平等人連續作案，在廣州增城、惠州博羅等地拐賣九名男童，最小的一歲，最大的三歲。

2016年3月，張維平等五名犯罪嫌疑人被抓獲歸案。據張維平交代，他通過一個叫「梅姨」的女人銷贓，拐賣來的孩子，由「梅姨」負責聯繫買家，然後抽成。

2017年6月，警方首次公布「梅姨」模擬畫象徵集線索。

2021年12月，廣東省高級人民法院終審，以拐賣兒童罪判處張維平、周容平死刑，依法報請最高人民法院核准，楊朝平、劉正洪無期徒刑，陳壽碧有期徒刑十年。

2023年4月27日，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，廣東省廣州市中級人民法院對罪犯張維平、周容平執行死刑。

2024年9月16日，被拐的孩子鍾彬被找到，「梅姨案」中涉及的九名被拐孩子，僅剩一名暫未找到。

2024年10月24日，「梅姨案」中第九名被拐兒童歐陽佳豪成功找到，九個家庭終於團圓。

2025年，專案組發現嫌疑人謝某某，其特徵與「梅姨」高度吻合。

2026年3月21日，警方通報「梅姨」謝某某落網。

精華 FAQ

  • 依申軍良說法，該案偵查工作已結束，公安機關近日已將案件移送檢察院，正式進入審查起訴階段，後續將由檢方依法審查並推進審判程序。

  • 鍾彬表示，自己選擇回到親生家庭後，養父母那邊已將他刪除，彼此幾乎失去聯繫；他也坦言心中對拐賣者有恨，但仍相信法律會作出公正裁決。

  • 案件自2003年至2005年連續拐賣9名男童，2016年主犯落網並供出「梅姨」，之後陸續公布線索、找到被拐兒童，2026年警方通報嫌疑人謝某某落網，最終進入起訴階段。

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