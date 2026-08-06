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網店蛋糕印「拉布布」被告侵權 法院畫IP使用紅線

中國新聞組／北京6日電
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蛋糕上印「Labubu」，網店被泡泡瑪特公司起訴。（取材自封面新聞）
蛋糕上印「Labubu」，網店被泡泡瑪特公司起訴。（取材自封面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網店將「拉布布」等潮玩圖像印上蛋糕販售，被泡泡瑪特提告侵權。
  • 重點二：法院認定蛋糕雖屬不同商品，仍可能構成關聯混淆與不正當競爭。
  • 重點三：成都高新法院公開審理後促成調解，為IP合規使用劃出紅線。

熱門潮玩IP自帶流量，將它印在蛋糕上售賣，換個賽道就能「安全變現」？一家網店店鋪上架了多款帶有「拉布布Labubu」、「Mokoko」形象的蛋糕產品，並直接使用拉布布Labubu、泡泡瑪特作為商品鏈接標題，商品詳情頁更設置了「拉布布蛋糕（熱賣款）」、「Mokoko」等共計28個款式選項，結果被泡泡瑪特公司起訴。

封面新聞報導，近日成都高新法院走進四川省知識產權保護中心，公開開庭審理這起「拉布布」IP侵權案，採取線上線下相結合的庭審方式，不僅成功促成雙方當庭調解，更以「審理一案、教育一片」的生動實踐，為數字文創時代的IP合規使用畫定了清晰紅線。

泡泡瑪特公司是中國領先的潮流文化娛樂公司，旗下「The Monsters精靈天團」（Labubu拉布布）系列IP憑藉獨特的視覺設計、年輕化的潮流屬性，積累了海量用戶群體與極高的市場知名度。

據報導，2025年11月，泡泡瑪特公司發現，被告梁某經營的網店上架多款「拉布布蛋糕」，經比對，這28款蛋糕產品分別侵犯了泡泡瑪特公司14項美術作品著作權，涵蓋「THE MONSTERS精靈天團」春日花花系列、星座系列、心動馬卡龍系列等多個IP形象群。

報導指出，原告泡泡瑪特公司認為，被告侵犯了原告的著作權並構成不正當競爭。其一，系統性複製IP形象，泡泡瑪特公司依法享有涉案14項美術作品的著作權。其二，，不正當競爭，利用知名IP引流，雖然梁某銷售的蛋糕與原告的潮玩手辦分屬不同商品類別，但法院明確指出，混淆不限於商品來源的直接混淆，還包括關聯關係混淆。

經審理，法官在充分查明事實的基礎上，向雙方當事人釋明知識產權保護的法律規定，引導被告認識到自身行為違法性及應當承擔的法律責任，最終促成雙方當庭達成調解，糾紛得到圓滿化解。

精華 FAQ

  • 爭議在於店家將拉布布、Mokoko等潮玩形象直接用於蛋糕商品與標題宣傳，泡泡瑪特認為這不僅侵害著作權，也借知名IP導流，構成不正當競爭。

  • 法院指出，混淆不只包括消費者誤認商品來源，還可能包含誤以為兩者存在授權、聯名或其他關聯。即使蛋糕與手辦屬不同品類，仍可能觸及關聯混淆。

  • 法院在查明事實後向雙方釋明法律規定，最終促成當庭調解。此案提醒業者，使用熱門IP前必須取得授權，不能把跨界販售當成安全變現方式。

泡泡瑪特

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