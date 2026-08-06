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標榜「消毒級」 衛生巾赫見蟲屍蟲卵 她用後出現不適症狀

中國新聞組／北京6日電
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衛生巾包裝現蟲屍與蟲卵。（取材自封面新聞）
衛生巾包裝現蟲屍與蟲卵。（取材自封面新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湖南陳女士購買標榜「消毒級」衛生巾，拆封後發現成蟲與蟲卵。
  • 重點二：她誤用2片後出現私處瘙癢等不適，醫院初步診斷為陰道炎。
  • 重點三：品牌與市監部門已介入處理，並將對涉事產品展開抽檢。

湖南的陳女士向媒體反映，在購買的標註「消毒級」衛生標準的衛生巾包裝內，發現十餘隻成蟲與蟲卵，因大意使用了兩片衛生巾，身體出現不適症狀。涉事涉事衛生巾品牌「淘淘氧棉」表示，相關部門已介入積極處理；廣西桂林市場監管部門也通報，將對督檢抽查涉事產品。

封面新聞報導，陳女士回憶說，她在7月7日購入衛生巾，「7月26日，我拆開包裝使用，當時注意到包裝內有一些小黑點。」由於近視並未第一時間發現包裝袋內的異常，僅以為是普通碎屑。直至使用完兩片後，使用第三片時才發現這些小黑點是蟲體。

「第三片是我妹妹幫我拿的，她看到了裡面的蟲體和蟲卵。」報導指出，發現問題後，陳女士當即仔細檢查了整包衛生巾，發現裡面有大大小小十餘 已死亡的成蟲及附著的蟲卵。她表示，包裝顯示該產品生產於2026年2月3日，保質期至2029年2月。

「日期也比較新，買來過後就放在室內的常溫環境內，不存在潮濕、蟲害滋生的外部環境，我可以確定存放沒有問題。」報導說，陳女士十分費解，產品尚在有效期內，外包裝密閉情況下內部出現蟲體，更大可能性是產品封裝環節出現了問題。

「淘淘氧棉」在產品的詳情頁介紹上，列出了「消毒級」衛生巾的檢測要求：細菌菌落總數≤20，真菌菌落總數為不得檢出；出廠前成品多一道消毒工序，「與輸液管、針筒等醫療用品採用同等消毒方式，滅菌更徹底」。

陳女士說，這並非她第一次使用該品牌的衛生巾，「就是看中了它的『消毒級』衛生標準以及嚴苛的衛生承諾，再加上朋友推薦和廣告推薦、商超陳列占據C位等原因，我才信賴並回購。」

使用問題衛生巾後，陳女士發現自己私處出現瘙癢等不適症狀。陳女士去醫院檢查，「初步診斷是陰道炎，但具體成因還需等待檢驗結果。

針對問題衛生巾，「淘淘氧棉」官方客服回應稱，該情況正由相關部門積極處理當中，「一定會給廣大消費者一個滿意的答覆。」

衛生巾包裝上附著的蟲卵。（取材自封面新聞）
衛生巾包裝上附著的蟲卵。（取材自封面新聞）

精華 FAQ

  • 她於7月26日拆開7月7日購買的衛生巾使用，起初只看到小黑點，以為是碎屑，直到第3片由妹妹查看時，才發現包裝內其實有蟲體與蟲卵。

  • 她在誤用2片後，私處開始出現瘙癢等不適，之後前往醫院檢查，醫師初步診斷為陰道炎，但具體成因仍需等待後續檢驗結果確認。

  • 「淘淘氧棉」表示相關部門已介入並積極處理，客服也稱會給消費者滿意答覆；廣西桂林市場監管部門則表示，將對涉事產品進行督檢抽查。

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