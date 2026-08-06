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硬核猛男？他深夜偷走150斤石墩 「舉一下」理由讓村民傻眼

中國新聞組／北京6日電
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警方從男子家中追回石墩。(取材自FM93交通之聲)
警方從男子家中追回石墩。(取材自FM93交通之聲)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浙江溫州一名直播男子，為吸粉打賞深夜偷走村口150斤石墩。
  • 重點二：警方調閱監視器快速鎖定嫌犯，次日上門逮人並追回失竊石墩。
  • 重點三：男子坦承因流量低迷起歪念，最終被依法行政罰款800元。

浙江溫州一名從事網路直播的男子，因近期人氣低迷，竟突發奇想欲以「舉150斤（75公斤）石墩謝榜」為噱頭吸引粉絲打賞，於深夜徒手偷走村口重達150斤的石墩。警方接獲村民報警後，透過調閱監視器於次日將其抓獲並追回石墩。鑑於男子屬初犯且深感悔悟、取得村民諒解，公安機關最終依法對其處以行政罰款800元人民幣。

FM93交通之聲報導，溫州市海濱派出所於7月30日晚間10時許接獲村民報報案，稱村口一座150斤重的石墩不翼而飛。員警調閱監視器畫面逐幀排查發現，7月29日晚間8時許，一名穿著黑色背心、身材健碩的男子騎乘電動車來到村口，在確認四周無人車經過後，徒手抱起150斤重的石墩固定在電動車踏板上，隨後騎車離開。

員警循線鎖定嫌犯身份與落腳點，於7月31日上午10時許上門將該名男子抓獲，並將遭竊石墩當場追回、完好歸還村裡。

該男子到案後供稱，自己長期經營網路直播但流量慘淡，為了吸引粉絲關注、增加禮物打賞收入，才設計出「只要粉絲上榜送禮，就現場舉石墩謝榜」的絕活噱頭，因而一時糊塗深夜將村口石墩偷走據為己有。

警方指出，經普法教育後男子已坦承錯誤並表示後悔，考量未造成實質損失且已歸還原物，最終依法處以行政罰款800元人民幣(約118.5美元)。

精華 FAQ

  • 他自稱長期經營直播但流量不佳，為了吸引粉絲關注與打賞，才想出「舉石墩謝榜」的噱頭，於是深夜把村口石墩偷走，打算當作直播表演道具。

  • 村民報警後，海濱派出所調閱監視器逐幀比對，發現男子騎電動車徒手抱走石墩的畫面，隨後循線鎖定其身份與落腳點，隔日上門將人逮捕。

  • 警方確認石墩已完好追回並歸還村里，男子到案後坦承犯行且深感後悔，因屬初犯、取得村民諒解，公安機關最終依法對他處以800元人民幣行政罰款。

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