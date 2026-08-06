硬核猛男？他深夜偷走150斤石墩 「舉一下」理由讓村民傻眼

警方從男子家中追回石墩。(取材自FM93交通之聲)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 浙江溫州一名直播男子，為吸粉打賞深夜偷走村口150斤石墩。

浙江溫州一名直播男子，為吸粉打賞深夜偷走村口150斤石墩。 重點二： 警方調閱監視器快速鎖定嫌犯，次日上門逮人並追回失竊石墩。

警方調閱監視器快速鎖定嫌犯，次日上門逮人並追回失竊石墩。 重點三：男子坦承因流量低迷起歪念，最終被依法行政罰款800元。

浙江溫州一名從事網路直播的男子，因近期人氣低迷，竟突發奇想欲以「舉150斤（75公斤）石墩謝榜」為噱頭吸引粉絲打賞，於深夜徒手偷走村口重達150斤的石墩。警方接獲村民報警後，透過調閱監視器於次日將其抓獲並追回石墩。鑑於男子屬初犯且深感悔悟、取得村民諒解，公安機關最終依法對其處以行政罰款800元人民幣。

FM93交通之聲報導，溫州市海濱派出所於7月30日晚間10時許接獲村民報報案，稱村口一座150斤重的石墩不翼而飛。員警調閱監視器畫面逐幀排查發現，7月29日晚間8時許，一名穿著黑色背心、身材健碩的男子騎乘電動車來到村口，在確認四周無人車經過後，徒手抱起150斤重的石墩固定在電動車踏板上，隨後騎車離開。

員警循線鎖定嫌犯身份與落腳點，於7月31日上午10時許上門將該名男子抓獲，並將遭竊石墩當場追回、完好歸還村裡。

該男子到案後供稱，自己長期經營網路直播但流量慘淡，為了吸引粉絲關注、增加禮物打賞收入，才設計出「只要粉絲上榜送禮，就現場舉石墩謝榜」的絕活噱頭，因而一時糊塗深夜將村口石墩偷走據為己有。

警方指出，經普法教育後男子已坦承錯誤並表示後悔，考量未造成實質損失且已歸還原物，最終依法處以行政罰款800元人民幣(約118.5美元)。