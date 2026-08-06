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上海婚外胚胎已銷毀？癌妻稱不信、出軌夫慘遭網暴

中國新聞組／北京6日電
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朱女士表示，丈夫和女兒10個月沒見面了。(取材自浪漲新聞)
朱女士表示，丈夫和女兒10個月沒見面了。(取材自浪漲新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：唐先生承認已向醫院申請銷毀婚外胚胎。
  • 重點二：朱女士對說法存疑，要求親赴醫院核實。
  • 重點三：事件引爆網暴與離婚訴訟，雙方將續走法律程序。

江蘇無錫患癌妻子朱女士申請銷毀丈夫婚外胚胎案有重大進展。男方唐先生5日接受媒體採訪時證實，已在三方律師見證下向醫院主動申請銷毀該胚胎，但朱女士對此表示不知情，希望前往醫院進一步核實。唐先生同時透露，自己正遭嚴重網路暴力，手機遭24小時電話轟炸，微信支付寶亦頻遭攻擊，已準備報警處理。

第一現場、極目新聞報導，本案起源於結婚21年的朱女士，發現丈夫於2025年與第三者偽造結婚證接受輔助生殖手術並培育出受精卵胚胎，朱女士隨即提告要求處置胚胎，案件於7月30日開庭。

唐先生此前解釋，曾至醫院要求終止胚胎，誤以為「終止」即「銷毀」才引發誤會；但朱女士直指其聲明避重就輕，提出要求唐先生與第三者公開直播簽署銷毀意見書，並公開在第三者身上的花費明細。

對於丈夫聲稱早已處置胚胎的言論，朱女士坦言聽聞後一度胃部痙攣，對丈夫的忽視感到驚愕。「我的婚姻裡充斥著撒謊和欺騙，現在不會輕易相信他的這種言論。」

朱女士表示，兩人白手起家，自己2017年辭職照顧家庭，卻隨後發現丈夫疑似與女下屬有染，長期積鬱導致身體每況愈下，並於2019年患上肺癌，目前病情雖穩定但需持續複診。

報導指出，朱女士回憶，2025年11月收到手術簡訊才驚覺婚外胚胎存在，當時要求銷毀卻遭丈夫安撫拖延，後續前往醫院申請終止時更面臨丈夫暴躁情緒。

對於丈夫在她曝光此事後報警控告散布不實言論並提起離婚訴訟，朱女士坦言十分傷心且持續失眠。她強調，當丈夫選擇出軌拋棄20年的家庭時，就已給妻女帶來巨大痛苦，將透過法律途徑進一步查實夫妻共同財產的去向。

目前，唐先生起訴離婚案，將於8月11日在無錫市梁溪區人民法院開庭審理。朱女士目前已搜集社保、醫療記錄等相關證據應訴，此外，朱女士已申請刑事自訴，同步向公安部門報案走公訴流程，追責丈夫重婚罪。

精華 FAQ

  • 唐先生5日受訪時表示，已在3方律師見證下向醫院主動申請銷毀該胚胎；但朱女士稱自己事前並不知情，仍希望親自到醫院再行核實。

  • 朱女士認為丈夫長期隱瞞與欺騙，先前又以「終止」混淆「銷毀」概念，讓她對其說法失去信任，因此不會輕易接受口頭聲明。

  • 除了胚胎處置真相外，唐先生的離婚案將於8月11日開庭，朱女士也已準備應訴並搜證，另同步申請刑事自訴，追究重婚等相關責任。

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