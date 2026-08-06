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隱密身分10年…拐賣9童「梅姨」 真名終曝光 被害人：盼盡快開庭

中國新聞組／北京6日電
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梅姨的新舊版畫像差異極大。(取材自央視新聞)
梅姨的新舊版畫像差異極大。(取材自央視新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

涉嫌拐賣9名男童、失蹤近10年的「梅姨」真名謝家梅已曝光，警方已將案件移送檢方審查起訴，被害家屬盼司法盡快還原真相。

涉嫌拐賣多名兒童、隱匿多年的神祕人販「梅姨」，真實姓名「謝家梅」終於曝光。被拐兒童鍾彬的父親鍾丁酉8月3日收到廣州市增城區人民檢察院的「被害人訴訟權利義務告知書」，顯示「謝家梅拐賣兒童案」已於7月31日由廣州市公安局增城分局移送增城區人民檢察院審查起訴。

新京報報導，「梅姨」是2003年9月至2005年12月間，廣州增城、惠州博羅等地拐賣九名男童案的關鍵人物。2016年張維平等五名人販被捕後供稱，所拐兒童是透過人販子「梅姨」販賣，但因其真實身分等關鍵資訊缺失，將近十年「梅姨」的在大眾眼裡的身分始終成謎。

2017年，廣州市公安局增城分局曾向社會徵集線索，稱「梅姨」真實姓名不詳，年約65歲，會講粵語與客家話，曾長期在增城、韶關新豐地區活動。今年3月21日，廣州警方對外披露「梅姨」已被抓獲，通報稱專案組於2025年鎖定一名特徵高度吻合的謝姓女子，經核實確認其正是「梅姨」，嫌疑人到案後對販賣兒童事實供認不諱。

另一名被拐兒童父親申軍良透露，「梅姨」實際上早在2025年年底即被警方鎖定，今年春節前已被逮捕。

政知新媒體報導，「梅姨」案中被拐兒童鍾彬指出，自己前兩天收到法院告知書，案件已進入審查起訴階段，文件上明確寫著「嫌疑人謝家梅涉及拐賣兒童」。

鍾彬回憶被拐經過，事發時父親正在工作、母親剛吃完午飯在洗碗，剛學會走路的他獨自跑到院子裡，被鄰居張維平趁機抱走，隨後轉賣給「梅姨」，自此展開這個家庭20多年的骨肉分離。如今回到親生父母身邊，鍾彬坦言生活得很好、也已經習慣。

談到即將到來的審判，他語氣平靜地表示，多年的分離與尋親煎熬「實實在在已經扛過來了」，心裡對「梅姨」仍有恨意，但相信法律會給予正義審判。

從其他被拐兒童家屬處了解，案件確實已於7月底由公安機關移交檢察院，進入審查起訴階段；該名家屬並提及「梅姨」目前年事已高，依刑法規定，已滿75歲者，負完全刑事責任，但死刑適用受限。但尚不清楚其確切年齡，盼案件能盡快開庭審理。

報導說，「梅姨」一詞最早於2017年進入公眾視野，廣州警方當時發布懸賞通報並附上模擬畫像徵集線索；2019年，警方應被拐兒童家屬要求，再度製作第二張畫像，但經張維平指認，與「梅姨」相似度不足五成，且與首張畫像差異頗大。案件經過多年偵查，直至今年3月「梅姨」被捕落網。

精華 FAQ

  • 報導指出，「梅姨」真名為謝家梅，長年涉及拐賣兒童卻身分成謎；直到近期被警方鎖定、逮捕並曝光，案件才再度引起社會關注。

  • 廣州市公安局增城分局已於7月31日將「謝家梅拐賣兒童案」移送增城區人民檢察院審查起訴，受害人也已收到相關訴訟權利義務告知書。

  • 被拐兒童鍾彬表示，雖然多年尋親與分離的煎熬已熬過，但對謝家梅仍有恨意，希望法律能給出公正審判，家屬也盼案件盡快開庭。

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