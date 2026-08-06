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西安商戶墜亡扯出千萬違約金 官方：是商場索賠過高

記者張鈺琪／北京6日電
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西安賽格國際購物中心。 （新華社）
西安賽格國際購物中心。 （新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

西安賽格商場商戶墜亡案調查結果顯示，死者非遭刑事因素致死，爭議主因是商場對違約金核算標準與索賠金額過高，雙方目前已和解。

陝西西安的賽格國際購物中心，7月發生商戶負責人墜樓身亡事件，網上一度流傳死者生前曾指控遭商場索取上千萬元違約金。西安市雁塔區5日公布調查結果，初步認定商場單方面設定違約金核算標準，要求商戶支付的1154萬元（人民幣，以下同）違約金過高，目前雙方就爭議達成和解。

賽格是西安著名的旗艦地標商場，以室內生態瀑布、亞洲最長室內扶手電梯及地下超大型美食街聞名；據「今日雁塔」微信公眾號5日消息，死者嚴姓男子為陝西利和商貿有限公司法定代表人。7月1日上午，嚴男進入賽格商場後搭乘觀光電梯前往七樓，期間未與他人交談或接觸，隨後翻越欄杆墜落至地下二樓。

警方經現場勘查、走訪及調閱監視器畫面後，認定嚴男死於高處墜落，未發現其他異常，排除刑事案件。

通報另指出，嚴男生前確診憂鬱症，曾五次前往精神衛生中心就診並有輕生行為，雁塔區表示，事發後已與家屬聯繫並提供相關協助，同時呼籲外界尊重死者及家屬，不信謠、不傳謠。

此前，網路流傳嚴男疑因與商場發生高額違約金糾紛而墜樓。雁塔區7月2日曾通報證實，死者為商場商戶負責人，並就雙方商業糾紛成立聯合調查組。

針對網路所稱的「高額罰款」，調查專班表示，實際上是雙方合約約定的違約金。賽格商場2020年舉辦周年慶活動時，認定利和公司旗下店鋪存在違規套取店慶券情形，利和公司也於2021年6月以書面確認違約。依合約規定，違規套券須按總額10倍支付違約金，賽格商場據此索賠1154.6萬元，並已於2021年底從貨款中扣除完畢。

不過調查發現，賽格商場在未與商戶確認核算基準下單方面設定標準，認定違規金額達606.72萬元。經第三方審計機構核查3萬多筆資料後指出，依該標準計算的最大可能違規金額應僅為289.92萬元。調查專班據此認定，商場事前未明確核算方式，事後單方面認定基礎，索取金額顯屬過高。

至於網傳的「強制撤櫃」，通報澄清利和公司四家店鋪租期於6、7月底相繼屆滿撤店，商場雖有權不續約，但未充分溝通即終止合作缺乏考量。目前賽格商場與利和公司已達成和解，調查專班已要求商場加強合規管理，並強調若查實其他違法違規行為將依法處理。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

精華 FAQ

  • 警方經勘查、走訪與調閱監視器後，認定嚴姓男子為高處墜落身亡，未發現其他異常，已排除刑事案件；官方也指出他生前曾確診憂鬱症並有輕生行為。

  • 調查指出，這並非單純高額罰款，而是雙方合約中的違約金條款。商場依規定索賠1154.6萬元，但核算基準由商場單方面設定，金額被認定明顯過高。

  • 調查發現商場未與商戶充分確認核算方式，先行單方面認定基礎並扣款，做法有失周延；目前雙方已達成和解，專班也要求商場強化合規管理，若有其他違規將依法處理。

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