洗腦家長「孩子挨打才有效」 前傳銷頭目出獄後辦書院涉虐童

如平在授課。(取材自南方都市報)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江新昌如是書院被爆以國學與家庭教育為名，對厭學青少年實施封閉管理、限制自由與暴力懲戒，創辦人賴澤明前科與爭議言行也引發關注。

浙江新昌「如是書院」爆出以傳統國學與家庭教育為名，對厭學、憂鬱等青少年進行限制自由與暴力毆打的封閉式矯治。曾因從事傳銷被判監的機構創辦人賴澤明化身「國學大師」，宣稱「孩子只有挨打才能教育好」、「我揍你都是為你好」，不少家長深信不疑，每年支付高額學費將孩子送入學堂。

南方都市報報導，小林2024年10月因厭學、頂撞父母被送入書院內設的「木鐸學堂」，父母繳納12萬元學費，盼她能被「矯治」。入學後，她的手機與身分證遭沒收，每天早起打坐、讀經、聽課，若不服從即遭毆打。今年16歲的小林因懼怕暑期再被父母送入該機構，預先錄製求救影片並逃家，「聯繫不上我，請報警救我」。

小林母親表示，「請戒尺」是為了立規矩，認為孩子「剛進去兩三個月都很作很鬧」，並稱「我們小時候不都是這麼被老師打過來的嗎?」曾有男孩試圖逃跑遭創辦人如平賞兩巴掌後當場下跪認錯，小林母親相信「這兩巴掌把孩子打醒了」，「只有如平老師打，才有這麼好的效果」。

報導指出，「如是書院」創辦人「如平」真實姓名為賴澤明（曾用名賴澤平），曾因成立傳銷公司非法獲利逾千萬元人民幣，經央視曝光並於2002年被判處有期徒刑兩年。出獄後，賴澤明將自己包裝為「傳統國學大師」與「家庭教育導師」，透過話術將暴力毆打美化為「請戒尺做規矩」、「世間少見的好老師」。他並不避諱自己的坐牢經歷，稱「強者坐牢出來還是強者」。

如是書院工作人員表示，學堂長期收有50多名學生，屬私塾性質、非正規學歷學校，教師無需教師資格證；學堂不會隨意打罵孩子，但行為習慣嚴重出錯時會以戒尺懲戒規範。對於學員反映的性侵指控，該工作人員則稱是學員遭處罰後在網路上惡意抹黑。

目前紹興新昌縣已成立多部門聯合調查組，對媒體報導反映的問題開展線索核查和調查取證工作，並稱將及時對外公布，對查實的違法違規行為將依法嚴肅處理。

如平在授課。(取材自南方都市報)