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沒抱錯，我不需要輟學打工…廣東女置換37年人生 告醫院索賠

中國新聞組╱北京6日電
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AI摘要

文章摘要整理：

廣東一宗37年前新生兒抱錯案確認後，李慧向清遠市人民醫院提告求償，案件將於8月13日開庭，並引發社會對醫院責任與制度漏洞的關注。

一起因37年前新生兒被抱錯引發的侵權索賠案，將於8月13日在廣東省清遠市清城區人民法院公開開庭審理。當事人李慧將半生經歷整理成厚厚一摞的病歷、票據與學歷證明等材料提交法庭，向清遠市人民醫院正式追責。李慧感嘆：「沒有抱錯的話，我不需要放棄學業，不需要早早打工，可能這輩子不用吃這麼多身體的苦。」

潮新聞報導，這起錯抱事件發生於1989年10月3日，兩名女嬰在清遠市人民醫院相隔55分鐘出生，因當年僅靠手寫卡片區分，而在護理或交接環節被調換。直到2025年4月警方大海撈針排查，並於同年8月出具司法鑑定，才證實李慧與另一名女孩黃曉琳的人生被錯換37年。對此，網友紛表達唏噓，直言「一個疏忽毀了兩個家庭的命運」。

抱錯事件讓兩個女孩的人生軌跡截然不同，李慧在貧困環境中長大，讀完職高一年級便因無力負擔學費而退學打工，成為養父母家的經濟支柱，更因早年高強度工作患上血液疾病與甲狀腺疾病，需終身服藥。對於網路上有人給她貼上「血包」的標籤，李慧回應：「我們是共擔風雨30多年的家人，不是負擔。曾經一起淋過雨，現在我有能力了，就想撐把傘護住他們。」

另一名女孩黃曉琳雖在公職人員家庭長大，卻因養父懷疑其身世導致家庭破裂，長期活在精神黑洞中並確診憂鬱症。

警方通知李慧時，其生父正因腦出血身處ICU，她趴在耳邊喊道：「我30多歲了才第一次見到你，爸爸，你可不能對我這麼不公平。」

面對訴訟，清遠市人民醫院答覆稱賠償金額超過1萬元必須走司法程序，並以規定病歷保存期限不少於30年為由，表示37年前的原始病歷已無法找到，建議走司法途徑。李慧直言：「是醫院建議我們去提告的，我們那麼信任它，發生了這麼大的疏漏，他們應該承擔起應當的責任。」清遠市人民醫院僅表示案件已進入司法程序，將依法依規處理。

據報導，當年的流程漏洞與如今病歷無法找到的狀況，引發社會對公立醫院責任擔當的追問。如今生父已脫離險境，李慧坦言未來只能往前走，希望養母、生父與生母三位老人安穩度過餘生，她表示：「30多年的養育親情，我不能丟；賦予我血肉的親生父母，我也不能假裝不存在。」

精華 FAQ

  • 李慧已整理病歷、票據與學歷證明等材料向法院提告，案件將於8月13日在清遠市清城區人民法院公開開庭審理，正式進入司法追責階段。

  • 她表示若未抱錯，自己不必因家境拮据放棄學業、提早打工，也可能不會因長期高強度勞動而罹患血液與甲狀腺疾病，人生軌跡因此徹底改變。

  • 院方稱賠償金額超過1萬元需走司法程序，並以病歷保存期限不少於30年為由表示37年前原始病歷已找不到，建議由法律途徑處理案件。

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