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昆明化工廠黃磷燃燒冒白煙 疏散逾千人 無人傷亡

記者張鈺琪／即時報導
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雲南昆明一間化工廠發生黃磷燃燒事故，現場一度白煙瀰漫，當局疏散1257人，無人傷...
雲南昆明一間化工廠發生黃磷燃燒事故，現場一度白煙瀰漫，當局疏散1257人，無人傷亡。（取材自瀟湘晨報）

中國雲南昆明市晉寧區1間化工廠4日在黃磷裝卸過程中發生火災，現場一度被大量白色煙霧籠罩，並伴隨刺鼻氣味。晉寧區政府5日通報，事故造成周邊空氣中五氧化二磷濃度升高，當局緊急疏散廠區員工及附近居民共1257人，明火已撲滅，未造成人員傷亡。

據澎湃新聞，昆明市晉寧區政府通報，事故發生於4日上午11時50分左右，地點位於晉寧區二街鎮的雲南浩明精細磷化工有限公司。廠內在黃磷裝卸過程中發生火情，事發後，當地組織應急、消防、生態環保、公安、衛健、園區管委會及屬地鄉鎮等部門成立現場指揮部展開應急處置。

通報指出，當局迅速疏散廠區員工及附近居民1257人，涉事企業立即停產停業。明火於4日晚間10時7分撲滅，事故未造成人員傷亡，具體原因正在全面調查核實。

事故引發黃磷燃燒，產生的煙塵一度影響周邊空氣品質。生態環境部門第一時間布設點位展開應急監測，監測顯示，事發區域空氣中五氧化二磷濃度出現升高，經採取「截源控汙」等處置措施後，截至5日上午8時已呈下降趨勢。

當地官方指出，五氧化二磷煙塵對眼、鼻及呼吸道黏膜具有刺激性，短期接觸可能出現咽乾、咳嗽及眼部乾澀等不適。衛健、生態環保等部門將持續展開監測評估。

另據瀟湘晨報，多名網友此前發布現場影片，畫面顯示當地街道被白煙籠蓋，部分屋頂有白色灰塵，也有居民反映現場伴隨刺鼻氣味。報導引述晉寧區二街鎮工作人員表示，整體情況已基本平穩，5日凌晨0時左右情況已可控，環保部門後續將出具相應檢測通報。

晉寧區政府表示，事故煙塵對周邊居民生活造成一定影響，對此深表歉意。下一步將責令涉事企業迅速整改，及時發布處置進展情況，回應社會關切。

精華 FAQ

  • 事故發生於4日上午約11時50分，地點在昆明市晉寧區二街鎮的雲南浩明精細磷化工有限公司，當時正進行黃磷裝卸作業，隨後出現火情並引發白煙。

  • 火災造成周邊空氣中五氧化二磷濃度升高，現場白煙與刺鼻氣味明顯。當局立即疏散廠區員工與附近居民共1257人，並由多部門成立指揮部應變處置。

  • 明火已於4日晚間10時7分撲滅，事故未造成人員傷亡，空氣監測數值也呈下降趨勢。官方表示將持續監測評估，並責令企業整改、公布後續進展。

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