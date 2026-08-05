「馮院長挺喜歡妳」 邯鄲局長向陳情女子說這句話…慘了

郭紅波。（取材自南方都市報）

河北邯鄲一名女子因債務執行問題，向邯鄲市信訪局反映，卻遭執行局局長郭紅波索賄、騷擾，郭紅波在電話中要對方「送點錢」，稱讚她「長得漂亮」，還說「院長挺喜歡妳的，我可以從中促成，妳自己把握機會」。4日河北邯鄲市中級人民法院發布情況通報，證實郭紅波的不當行為，院黨組已對其作出停職處理。

綜合新民周刊、新黃河等媒體報導，今年5月25日是河北邯鄲市委書記公開接訪日，42歲的武麗娜前往陳情，反映其勝訴多年卻遲遲無法執行、以物抵債遭阻等問題。當天晚上，郭紅波三度致電武麗娜，其中最長一通近15分鐘。

根據武麗娜提供的通話錄音顯示，郭紅波以幫忙協調案件為由索要財物，表示自己「缺錢」，要求武麗娜「送點錢」。索賄未果後，又多次以言語騷擾，稱讚她「長得漂亮」，並表示「馮院長喜歡妳，我可以從中促成，妳自己把握機會」。

郭紅波口中的「馮院長」，被指應為叢台區法院院長馮志勇。對此，馮志勇向媒體表示，「絕對不可能（對郭紅波說這樣的話）」。

今年7月下旬，武麗娜向邯鄲市紀委監委舉報了郭紅波，河北邯鄲市中級人民法院於8月4日發布通報，強調對相關問題高度重視，第一時間成立專項調查組，全面進行調查核查。經初步核查，網上反映不當言論通話錄音確系郭紅波本人，院黨組已對郭紅波作出停職處理決定。 涉事法院。（取材自新民周刊）

郭紅波落馬了，但武麗娜陳情的問題仍然未解。這起案件可追溯至十多年前的一起工程款糾紛，2012年至2013年間，邯鄲市邯一建築工程有限公司承包河北文匯達印務有限公司廠房工程，當時武麗娜前夫鄭會民為實際施工人，墊付工程材料及工人工資。工程完工後，文匯達公司未依約支付工程款，鄭會民提起訴訟。

法院判決文匯達公司應分別支付邯一公司966萬元（人民幣，下同，約143萬美元）、鄭會民500萬元工程款，2019年二審維持原判。不過，鄭會民與邯一公司申請強制執行時才發現，涉案廠房早在2014年已遭叢台區法院查封，但查封期間仍持續出租，累積約500萬元租金。

其後法院陸續作出判決及調解，確認鄭會民、邯一公司對工程價款及拍賣、折價所得享有優先受償權，並裁定文匯達公司還須支付工程尾款、逾期利息及相關費用。不過，武麗娜表示，相關債權至今仍未獲得清償，因此才持續向有關部門陳情。

武麗娜表示，自己在維權過程中曾遭暴力阻攔。她稱，2025年6月應叢台區法院通知前往提交舉報材料後，遭多名法院工作人員限制人身自由三天，第三天深夜更遭十餘名男性工作人員毆打，衣物被撕扯，身體多處受傷，送醫治療，同行親屬拍攝的部分影片也遭刪除。

目前，郭紅波涉及索財及電話騷擾事件已有初步處理結果；至於武麗娜反映的工程款執行爭議，以及自稱遭限制人身自由、毆打等情況，仍待相關單位進一步調查與回應。