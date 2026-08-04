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廣東4歲童為何露宿街頭？ 志工：孩子不堪折磨才跑出門

中國新聞組／北京4日電
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小男孩深夜在外遊盪。（取材自九派新聞）
小男孩深夜在外遊盪。（取材自九派新聞）

▲ 影片來源：youtube平台@CNBJNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

廣東省高州市新垌鎮一名幼童，因家庭照料嚴重缺失，近日多次被發現深夜獨自在村內遊蕩、甚至直接躺在空地上睡覺。據志願者透露，男童母親離家、高齡爺爺近期身體不適，父親則沉迷遊戲不工作，導致家中堆滿垃圾環境惡劣，孩子不堪折磨才跑出門。事件曝光後引發關注，目前新垌鎮政府已將男童接走暫時安置，並協助規劃後續幫扶。

九派新聞報導，現場畫面顯示，該名男童深夜在村裡獨自轉悠，困了就直接躺在空地入睡，身上衣服滿是汙漬，手腕處還有一處燙傷，身邊始終無人看護。網友提供的影像亦顯示，7月28日凌晨4點39分，男童仍孤身一人在村路上遊蕩。

志願者王女士3日表示，孩子父母均為20多歲的年輕人，父親沉迷遊戲不工作，母親生下孩子後便離開。一直以來照顧孩子的爺爺已80歲高齡，近期身體不適，無力再行照料。志願者、村委會與鎮政府曾多次上門送物資，但因家中垃圾成山、環境髒亂差，孩子受不了才選擇往外跑。

新垌鎮人民政府證實，已將該名男童接到鎮政府完成暫時安置，後續幫扶措施將與民政部門詳細溝通。鎮政府說明，男童與父親、爺爺同住，雖有固定住所，但日常照料明顯不足。因父親具備勞動能力卻無正式工作，家庭暫不符合申請低保條件；目前當地計劃協助男童父親找工作掙錢養家，親戚也表示若父親願意認真工作，便同意幫忙照看小孩。

小男孩深夜在外遊盪。（視頻截圖）
小男孩深夜在外遊盪。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 志工指出，孩子母親早已離家，父親沉迷遊戲且不工作，主要照顧者80歲祖父又身體不適，家中環境髒亂，讓孩子受不了才跑出門。

  • 畫面顯示男童深夜在村內獨自轉悠，困了就直接躺在空地睡覺，身上衣服髒污明顯，手腕還有燙傷，且長時間都沒有人在旁看顧。

  • 新垌鎮政府已將男童接走暫時安置，並表示會與民政部門討論後續幫扶；同時也計劃協助父親找工作，並與親戚協調照顧安排。

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