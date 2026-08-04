婚禮43天後 備孕山東女因電子菸捅死男友 一審判死緩

女方家屬稱兩人關係一直很好（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 山東28歲女教師因勸阻男友吸電子菸爆發衝突，持刀刺死對方。

山東28歲女教師因勸阻男友吸電子菸爆發衝突，持刀刺死對方。 重點二： 法院認定不構成正當防衛，一審以故意傷害罪判死緩並賠償。

法院認定不構成正當防衛，一審以故意傷害罪判死緩並賠償。 重點三：劉女已提起上訴，家屬則對判決是否再抗訴尚未定案。

山東聊城一名28歲小學教師劉姓女子，因勸阻張姓男友吸食電子菸 爆發激烈肢體衝突，劉女隨後持平底鍋砸向對方頭部，並在遭推壓至廚房操作台後持水果刀捅刺張男左胸致死。山東聊城市中級人民法院一審認定劉女犯故意傷害罪，判處死刑 ，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並賠償醫療費 與喪葬費5.6萬餘元人民幣。截至8月3日，劉女已正式提起上訴。

現代快報報導，劉女與張男於2025年10月30日舉辦結婚儀式並同居。同年12月12日傍晚聚餐後，劉女因看見張男吸食電子菸發生爭執。返回住處後衝突持續升級，劉女先打電話給雙方母親，掛斷後持平底鍋砸中張男頭部；張男失控將劉女推至廚房操作台按壓，劉女順手抓起水果刀，張男見狀鬆手後退，但劉女仍持刀捅刺其左胸兩刀致心臟劈裂。見張男大量出血，劉女慌亂按壓傷口止血並撥打電話報警求助，張男經送醫搶救無效身亡。兩人的婚姻只維持了43天。

法庭審理焦點在於是否構成正當防衛。劉女及其辯護律師主張，男女力量懸殊且張男醉酒毆打掐頸，持刀係逼迫下的自救行為；被害人家屬律師則認為劉女持平底鍋砸頭主導衝突升級，具有傷人主觀意圖。

法院審理後認定，張男見劉女持刀後已終止侵害並後退避讓，劉女仍主動持刀傷人，故不構成正當防衛；惟考量其無殺人主觀故意，且事後積極施救、自首投案，依法予以從輕處罰。

報導指出，山東聊城市中級人民法院一審判決：劉某犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；依法賠償被害人家屬醫療費、喪葬費共計56324.99元(約8341美元)，駁回其餘民事訴訟請求。

一審宣判後，劉母表示已提起上訴。劉母指出，女兒是為了備孕才勸阻男友吸菸，雖然僅受輕微傷，但全身13個部位有29處傷情，僅頸部就有14處皮下出血或擦傷，認為衝突事發突然，女兒持刀致死純屬意外，「判決死緩真的太重了」；張男父親對判決結果則未多作回應，僅表示將再商量是否提起抗訴。