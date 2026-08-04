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深圳長髮妹商場暴怒脫衣 攔都攔不住…男伴連忙這樣做

中國新聞組／北京4日電
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一名年輕女子一怒之下在深圳一間賣場當眾脫衣。（取材自中國傻事臉書）
一名年輕女子一怒之下在深圳一間賣場當眾脫衣。（取材自中國傻事臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：深圳購物中心一名長髮女子與同行者爭吵後失控脫衣。
  • 重點二：女子當眾脫下白色洋裝，現場僅剩內衣褲引發圍觀。
  • 重點三：男伴與婦人合力替她穿回衣服，影片在網路引起熱議。

深圳某購物中心日前發生一起脫序鬧劇，一名長髮女子疑似在商場大廳與同行人員發生爭執後情緒失控，竟然當場將身上的白色連身洋裝脫下扔在地上，全身僅穿著內衣褲站在路中央。同行的男子與一名婦人見狀，連忙拾起衣服合力幫女子重新套上遮擋，過程吸引大批路人圍觀，影片曝光後也在網路社群上掀起廣泛熱議。

綜合媒體報導，根據網友日前在社群平台發布的影片顯示，該名長髮女子當時在賣場大廳與同行者爆發爭吵，過程中女子情緒大爆發，硬生生將身上的白色連身洋裝脫下，並連同手提包包一起重重扔在地上，全身瞬間僅剩下內衣與內褲，赤裸著大半身體站在大廳中間，脫序舉動讓現場氣氛十分緊張。

面對女子的突發狀況，同行的男子表現得相當無奈與冷靜。他連忙彎腰拾起掉落在地上的洋裝與包包，並立刻展開衣服試圖幫女子套上進行遮擋。雖然女子起初不斷轉身拒絕、甚至當場跺腳反抗，但男子仍耐心上前抱住她。

隨後，另一名同行的花上衣婦人也趕緊上前協助，兩人合力才順利讓女子穿回洋裝。整個過程中，賣場內充滿了路人驚愕與好奇的目光，不少民眾行經此處時都忍不住回頭多看兩眼，不少人拿出手機拍攝。

畫面曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人紛紛留言表示：「脫自己的衣服為了丟別人的臉」、「巨嬰」、「什麼心理才會生氣隨便的當眾脫衣服」、「我要是這個男人，轉身就走」、「她不嫌丟人，就讓她鬧去嗆」。不過，同時也有不少網友歪樓大讚該名女子的身材，直呼「這女的有本錢」。

板。

中國女在賣場突暴怒脫衣。（取材自中國傻事臉書）
中國女在賣場突暴怒脫衣。（取材自中國傻事臉書）

精華 FAQ

  • 根據內文，女子疑似先在商場大廳與同行人員發生爭執，之後情緒突然失控，才做出當眾脫衣的激烈行為，整個過程讓現場氣氛相當緊張。

  • 她把白色連身洋裝和手提包丟在地上後，身上只剩內衣褲站在大廳中央，吸引大量路人圍觀，不少人停下腳步拍攝，畫面也迅速在網路流傳。

  • 男伴先彎腰撿起女子掉落的洋裝與包包，試圖幫她重新套上遮擋，女子起初抗拒，後來另一名婦人也加入協助，兩人才合力讓她穿回衣服。

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中國AI戰略 3關鍵字布局全球

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