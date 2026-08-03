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允成交百萬卻只1單 明星帶貨「天坑」拐330商家2600萬

中國新聞組／北京3日電
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楊子曾發視頻澄清說他和黃聖依也是受害者。（視頻截圖）
楊子曾發視頻澄清說他和黃聖依也是受害者。（視頻截圖）

貴州臘肉商戶王女士向上海某直播公司支付10萬元（人民幣，下同）的「坑位費」，對方承諾安排楊子、黃聖依夫婦出鏡直播，並保證實現百萬元以上銷售額，王女士為此準備了價值170萬元的臘肉，結果只成交了1單，血本無的王女士找上該公司，卻發現早已人去樓空。憤而報警。警方查出，該公司藉「坑位費」在全中國20餘個省市涉詐騙超2600萬元，受害企業多達330家。

據農民日報報導，2024年1月，貴州某煙燻臘肉廠負責人王女士發視頻控訴，她與上海某直播帶貨公司簽訂合同，約定將王女士工廠的煙燻臘肉產品安排進該公司主辦、有明星夫妻楊子、黃聖依出鏡的直播專場，商家只要繳納10萬元「坑位費」，就能保證其產品獲得百萬元以上的銷售額，但王女士最終只賣出一單臘肉，她提前備好的170萬元貨物只能堆在倉庫裡，當她找到直播公司要求退款時，才發現對方早已人去樓空。

據該案承辦檢察官表示，該直播公司3個創始人湯某某、王某甲、王某乙先後利用3家空殼公司，招攬並組建引流團隊，開展直播帶貨活動，吸引商家提前支付「坑位費」，3家公司辦了3場直播，一共收了2600餘萬元，但銷售額僅68萬餘元。有的商家在報案時說，專門聘請了多名客服和發貨員應對當天的銷售盛況，可一晚上連一個諮詢的都沒有，大家只能面面相覷，場面十分尷尬。

多名受害商家報警後，上海市閔行區人民檢察院以合同詐騙罪對該案立案偵查發現，從雙方簽定合同，直播公司收取「坑位費」後，承諾帶貨銷售量能達到「坑位費」的8倍甚至10倍以上，但該公司並未獲得明星錄製產品介紹片段的授權，且選品環節極為潦草，還存在「扯大旗」做虛假宣傳的嫌疑。

到案的湯某某等人則不承認有罪，並振振有詞地說：「這能構成犯罪？這幾場直播只是恰巧運氣差沒做好。」

經查，湯某某大專畢業後從事編劇、製片等職業，積累了邀請影視明星參與直播的人脈資源。王某乙本身是限制高消費人員，卻能籌措數十萬元，啟動了公司的運營。他們累計收取的2600餘萬元「坑位費」大都湯某某等三人私分了。

本案受害企業共計330家，遍布全國20餘個省市。閔行區人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對他們提起公訴。一審法院以湯某某等三人犯合同詐騙罪，分別判處有期徒刑十年十個月至十一年三個月，並處二十萬元至三十萬元不等的罰金。後三人提出上訴，2026年1月20日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

精華 FAQ

  • 該公司以楊子、黃聖依等明星夫妻出鏡為噱頭，宣稱只要支付10萬元坑位費，就能帶來百萬元以上銷售額，利用商家對直播帶貨的期待進行招攬。

  • 王女士先付10萬元坑位費，還備好價值170萬元的臘肉，但直播後只成交1單，貨物大量滯留倉庫，等她追討退款時，公司已人去樓空。

  • 檢方認定3人以空殼公司收取坑位費並虛假宣傳，涉嫌合同詐騙；一審判處有期徒刑10年10個月至11年3個月，二審在2026年1月20日駁回上訴，維持原判。

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