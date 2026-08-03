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她要求送貨上門 遭羞辱「要不要送到你床上」…快遞員下場慘了

中國新聞組／北京3日電
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廣東一名女子要求中國郵政快遞員將包裹送貨上門，不料收到包裹時，外箱竟被寫上「要不...
廣東一名女子要求中國郵政快遞員將包裹送貨上門，不料收到包裹時，外箱竟被寫上「要不要送到你床上」等侮辱性字句。（取材自南方都市報）

廣東一名女子近日在社群平台發文表示，她要求中國郵政快遞員將包裹送貨上門，不料收到包裹時，外箱竟被寫上「要不要送到你床上」等侮辱性字句，引發網友熱議。郵政管理部門調查，確認為分揀快遞員因不滿面單備註內容而留下不當文字。主管部門已對涉事營業網點立案調查，並表示將依法作出行政處罰。

綜合媒體報導，事件源於廣東女子在社群平台發文指出，她先前要求中國郵政快遞員送貨上門未果，反映情況後，當晚收到包裹時，竟發現紙箱上被人寫下「要不要送到你床上」等文字，認為遭到侮辱，事件隨即引發關注。

郵政管理部門經查表示，事件涉及中國郵政兩件快遞。

其中第一件快遞於7月27日運抵中國郵政速遞物流股份有限公司華南地區一處營業部，由周姓分揀快遞員負責分類。周看到快件面單上的備註內容後心生不滿，便在面單上寫下侮辱性文字。

之後，該快件交由另一名王姓投遞員配送，王某於7月27日晚間8時，將包裹送達收件人住家門口。

另一件快遞則於7月26日送達同一營業部攬投部。7月27日，投遞員王某未經收件人同意，逕自將包裹送往代收點並完成代簽。

收件人當天先後兩次提出投訴。涉事企業接獲反映後，於7月28日將包裹自代收點取回，並重新安排送貨上門。

郵政管理部門表示，事件發生後，已對涉事營業網點立案調查，並督促企業妥善處理後續事宜。

7月28日晚間，郵政企業主動與收件人聯繫，針對事件溝通並致歉，當事人表示接受。

郵政管理部門表示，下一步將依據「快遞市場管理辦法」相關規定，依法對涉事營業網點作出行政處罰，並督促企業全面整改。

精華 FAQ

  • 女子先前要求中國郵政快遞員送貨上門未果，反映後收到包裹時，發現外箱被寫上「要不要送到你床上」等侮辱性字句，因此將事件曝光並引發網路熱議。

  • 調查顯示，第一件快遞在華南地區營業部由周姓分揀員處理，因不滿面單備註內容，便在面單上寫下侮辱性文字，之後再由王姓投遞員送達收件人住處。

  • 郵政管理部門已對涉事營業網點立案調查，並表示將依《快遞市場管理辦法》依法處罰；企業也在7月28日晚間主動致歉，並重新安排包裹送貨上門。

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