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湖南公職男停車被地鎖阻攔 腳踹手掰還想撬「鬧大了」

中國新聞組／北京2日電
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男子損壞地鎖的畫面被監控拍下。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
男子損壞地鎖的畫面被監控拍下。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

湖南一名男子因停車被地鎖阻攔，先是用腳踹歪地鎖，隨後徒手掰扯設施，在他拿來鐵棍時被旁人及時制止，全程都被監控拍下。畫面曝光後，男子被起底是衡陽市發改委下屬單位公職人員，當地警方與涉事人員所屬單位均已介入處置。

▲ 影片來源：YouTube@Bartender-C（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據上游新聞報導，事件發生於7月31日下午，地點位於祁東縣大成小區地下停車場。監控畫面顯示，一輛白色SUV準備倒車停入車位時，被車位上的地鎖擋住。一名男子下車後，多次用腳踹擊地鎖，接著徒手拉扯、掰動，造成地鎖受損；當他拿來鐵棍準備繼續破壞時，遭一名身穿白襯衫男子上前勸阻，才停止動作。

報導指出，涉事男子朱某某為衡陽市發改委下屬單位公職人員，居住於該社區，平時多將車輛停放在公共停車區域。

車位產權人、同時也是社區開發商股東的肖先生表示，該車位所有權明確屬於他，並已出租給一家沐足店使用。為保障顧客停車權益，店家約七、八個月前加裝地鎖。他強調，「這個車位的物權很清楚，與朱某某沒有關係，事發當天只是沒有地鎖的停車位都停滿了。」

對於事件原因，朱某某接受媒體詢問時未正面回應，只表示：「沒想到事情鬧這麼大，我現在在想辦法找肖先生談，不方便回答你問題。」

警方表示，8月1日接獲報案後已介入處理。調解過程中，朱某某提出重新安裝地鎖作為賠償方案，沐足店負責人表示接受，但肖先生拒絕，並表示「我不要他賠地鎖，不接受調解，希望警方按損壞財物來辦理。」

承辦員警指出，公安機關已完成調解程序，但因車位所有人不接受調解，雙方仍未達成共識。

祁東縣相關人士表示，事件監視器畫面在網路流傳後，當地已將情況通報衡陽市發改委。衡陽市發改委主要負責人則表示，將依規展開調查處置，後續處理結果將由相關部門對外說明。

男子損壞地鎖的畫面被監控拍下。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
男子損壞地鎖的畫面被監控拍下。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

精華 FAQ

  • 事件發生在7月31日下午，地點是湖南祁東縣大成小區地下停車場。當時男子準備將白色SUV停入車位，卻因地鎖阻擋而引發後續衝突。

  • 畫面顯示他先用腳踹歪地鎖，再徒手拉扯、掰動造成損壞，之後還拿來鐵棍準備繼續破壞，最後被旁人及時上前勸阻才停止。

  • 警方已在8月1日接獲報案並介入，曾進行調解，但車位所有人拒絕接受以重新安裝地鎖作為賠償的方案，雙方仍未達成共識，發改委也已啟動調查。

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