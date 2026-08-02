明知她是軍嫂…90後無業男勾搭還同居 得吃牢飯半年

中國一名90後男子和軍眷交往同居，被依破壞軍婚案判刑六個月；示意圖。 （取材自微博）

中國一名90後的陳姓男子，明知交往對象是現役軍人的妻子，仍搬入對方住處共同生活。檢察機關透過調閱通訊紀錄、網路搜尋紀錄及共同生活相關證據，依法提起公訴，最終陳男遭法院依破壞軍婚罪判處有期徒刑六個月，判決已生效。

法治日報報導，根據最高檢近日公布的案情，付某於2022年7月與現役軍人唐某登記結婚，由於唐某長年駐守邊疆，婚後付某獨自居住在唐某婚前購買的房屋。

2025年6月，1994年出生、無業的陳某與付某相識，之後多次前往該住處與付某發生關係。同年7月，陳某已得知付某是現役軍人配偶，仍搬入屋內與她共同生活，直到8月底，唐某親屬察覺異狀後報警，兩人的婚姻也於同年10月畫下句點，完成離婚手續。

案件移送檢方後，四川檢察機關於2026年2月11日依涉嫌破壞軍婚罪向法院提起公訴。法院同月27日宣判，認定陳某犯破壞軍婚罪，判處有期徒刑六個月。陳某未提起上訴，全案判決已經生效。

案件辦理期間，檢察機關引導公安機關蒐集生活用品、出入紀錄等客觀證據，以證明雙方具有共同居住事實。針對陳某辯稱不知道付某是現役軍人配偶，檢察機關查明，陳某案發前曾透過網路搜尋破壞軍婚的法律後果，據此認定其主觀上明知付某丈夫為現役軍人。

此外，檢察機關透過軍地協作機制，確認本案對唐某執行訓練任務及安心戍守邊疆造成不利影響。

由於本案共同居住時間相對較短，檢察機關綜合分析雙方聊天紀錄、共同生活痕跡及相關證人證詞，認定陳某搬入唐某婚前購買的房屋與付某共同生活，曾將付某介紹給家人認識，並在微信聊天中商議結婚事宜，雙方在生活上互相照顧、經濟上互相支持，已具備共同居住關係的持續性與穩定性，因此依法認定屬於破壞軍婚罪中的「同居」。

最高檢表示，本案的典型意義在於，辦理破壞軍婚案件時，應依法準確認定「同居」要件。司法實務中，對於具有持續共同生活、生活方式穩定及形成生活依賴等特徵的情形，可依法認定屬於破壞軍婚罪中的「同居」，並應重點蒐集證明同居持續性、經濟生活關聯程度及危害後果等證據，依法作出實質判斷，以維護軍人合法權益。