太子集團電詐幕後大哥胡小偉被日本逮捕 遣送美國

胡小偉早年照片。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 太子集團涉跨國詐騙核心人物胡小偉在日本被捕後，已於7月29日被遣送美國，FBI將接手後續調查，外界關注其與陳志犯罪集團的關聯。

據中媒報導，太子集團在柬埔寨 從事跨國詐騙及賭博的核心人物胡小偉（別名「胡石」，此前網傳的陳志「幕後大哥」）已於7月29日離開日本 ，並被遣送至美國。美國聯邦調查局(FBI )人員已與他進行接觸，後續相關調查將在美國展開。

紅星新聞報導稱，胡小偉此前在日本期間使用賽普勒斯護照，並以「胡石」的身分活動，今年6月因涉嫌違反日本「出入境管理及難民認定法」被日本警方逮捕。

日本檢方於7月24日對他提起簡易訴訟，並處以約合人民幣10萬元(約1.5萬美元)罰款。

日本警方調查顯示，「胡石」從約三年前開始頻繁出入日本。2023年，他取得面向企業經營者和專業人士的「高度專業職」在留資格，2025年10月再次進入日本，輾轉居住在多家高級酒店。

據報導，胡小偉在陳志犯罪集團中扮演著舉足輕重的角色——他帶領陳志入行網絡灰產業，是陳志的「大哥」。

胡小偉，又名胡晏銘、胡石（音）、陳小二。據權威機構披露，受到美國制裁的陳小二、被香港律政司發出限制令的胡晏銘以及2010年被重慶網警查獲的「騎士攻擊小組」非法入侵計算機系統案主謀胡小偉，系同一人。

據當年「騎士攻擊小組」核心成員供述，胡小偉是小組裡唯二的負責人，而陳志為小組成員之一，當年並不在19名核心抓捕成員名單上。