我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

浙江少年捐侵華日軍罪證遭死亡威脅 警立案保護

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
捐贈的侵華日軍細菌戰原始密檔。(取材自魯中晨報)
捐贈的侵華日軍細菌戰原始密檔。(取材自魯中晨報)

AI摘要

文章摘要整理：

浙江少年楊某某與兩名同齡友人自費購得並捐贈侵華日軍罪證後，遭網絡死亡威脅；台州警方已立案，並對其啟動專項保護。

近日，浙江男孩楊某某與江蘇男孩徐某某、河南男孩周某一起自費購買並捐贈侵華日軍細菌戰原始密檔，證實日軍罪行，之後楊某某遭遇了網絡上的死亡威脅，此事引發網絡關注。浙江台州警方7月31日確認，警方已正式對此事立案，對楊某某啟動了專項人身安全保護，並向記者獨家解釋了保護措施的具體內容。

綜合新黃河、魯中晨報報導，今年5月14日，哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館來了3個特殊的捐贈者：3位男孩。他們分別是來自江蘇連雲港的徐某某、浙江台州的楊某某、河南長垣的周某。徐某某和楊某某目前都是初三學生，周某則已經16歲，目前在黑龍江一所體校練乒乓球。三位男孩這次帶來的，是「九六式馬防毒面具取扱法案」、「1855部隊」經費單據和「1875部隊」經費單據，這三件日軍侵華的核心罪證，時間跨度是1936年到1945年。

其中，徐某某是三人中捐贈抗戰史料最早的，早在2025年底，他就自費在網上買下五封侵華日軍士兵的信件，分別捐給了江蘇和河北的紀念館。這次三人一起捐出的三件史料中，「九六式馬防毒面具取扱法案」也是徐某某於2026年2月獨自購買的。三件史料中的另外兩件，是「1855部隊」和「1875部隊」的經濟資料（經費單據和帳目）。

7月下旬，楊某某突然通過自己的社交平台帳號公開透露信息，稱自己突然遭遇來自網絡上的人身安全威脅：「此人在我的私信裡面發布了這一句話，他明確地說，如果我不把相關的史料視頻刪掉，他就會把我和我的朋友進行開盒，做出一些措施。並且，當我向他詢問他是否是日方人員時，他給我發了一段流暢的日文。」

對此，浙江台州警方也迅速作出反應，對此事正式立案，並啟動對楊某某的專項人身安全保護。

報導指出，台州警方31日解釋了具體保護措施的內容。警方表示，保護措施並非外界理解的那種派警員把楊某某保護起來，現在台州市社會治安環境很好，對未成年人的保護主要是保證其正常生活不受任何干擾，警方會協同其家庭、學校及社會各方面對他進行關心關愛；同時，警方也隨時密切關注網上信息，確保把一些威脅性的信息和言論刪掉，避免楊某某再遭受類似騷擾。

楊某某遭遇網絡上的死亡威脅。(取材自魯中晨報)
楊某某遭遇網絡上的死亡威脅。(取材自魯中晨報)

精華 FAQ

  • 三人捐出的史料包括「九六式馬防毒面具取扱法案」以及「1855部隊」「1875部隊」的經費單據等，時間跨度自1936年至1945年，屬於能證實日軍細菌戰與侵華罪行的重要原始檔案。

  • 楊某某在社群平台公開表示，因為他上傳了相關史料影片，遭對方私訊威脅若不刪文就要對他和朋友採取行動，甚至出現疑似日文訊息，因而引發人身安全疑慮。

  • 警方已對此事正式立案，並啟動專項人身安全保護，重點是保障未成年人正常生活不受干擾，協同家庭、學校與社會關心，同時持續監控網路威脅訊息並協助刪除。

河南

上一則

香港Q2經濟放緩 增長低於預期 對外貿易繼續表現強勁

下一則

香港2歲童攀窗險墜樓 青年闖屋抱下 午睡父母被捕

延伸閱讀

新疆綠化工疑遭霸凌 工作群留遺言輕生 群內62人沒勸阻...

新疆綠化工疑遭霸凌 工作群留遺言輕生 群內62人沒勸阻...
江蘇副教授當年冒名高考 本科學歷被撤 保留碩博學位、教職掀議

江蘇副教授當年冒名高考 本科學歷被撤 保留碩博學位、教職掀議
利用AI使壞 湖南男「害全縣都網購不到榴槤、車厘子」

利用AI使壞 湖南男「害全縣都網購不到榴槤、車厘子」
家裡死人才能臨時請假？廣東這家醫院被罵上熱搜

家裡死人才能臨時請假？廣東這家醫院被罵上熱搜

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差

愈長大愈愛獨處 12星座「最耐孤獨」排行榜 第1名不社交也沒差