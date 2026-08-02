浙江少年捐侵華日軍罪證遭死亡威脅 警立案保護

捐贈的侵華日軍細菌戰原始密檔。(取材自魯中晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江少年楊某某與兩名同齡友人自費購得並捐贈侵華日軍罪證後，遭網絡死亡威脅；台州警方已立案，並對其啟動專項保護。

近日，浙江男孩楊某某與江蘇男孩徐某某、河南 男孩周某一起自費購買並捐贈侵華日軍細菌戰原始密檔，證實日軍罪行，之後楊某某遭遇了網絡上的死亡威脅，此事引發網絡關注。浙江台州警方7月31日確認，警方已正式對此事立案，對楊某某啟動了專項人身安全保護，並向記者獨家解釋了保護措施的具體內容。

綜合新黃河、魯中晨報報導，今年5月14日，哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證陳列館來了3個特殊的捐贈者：3位男孩。他們分別是來自江蘇連雲港的徐某某、浙江台州的楊某某、河南長垣的周某。徐某某和楊某某目前都是初三學生，周某則已經16歲，目前在黑龍江一所體校練乒乓球。三位男孩這次帶來的，是「九六式馬防毒面具取扱法案」、「1855部隊」經費單據和「1875部隊」經費單據，這三件日軍侵華的核心罪證，時間跨度是1936年到1945年。

其中，徐某某是三人中捐贈抗戰史料最早的，早在2025年底，他就自費在網上買下五封侵華日軍士兵的信件，分別捐給了江蘇和河北的紀念館。這次三人一起捐出的三件史料中，「九六式馬防毒面具取扱法案」也是徐某某於2026年2月獨自購買的。三件史料中的另外兩件，是「1855部隊」和「1875部隊」的經濟資料（經費單據和帳目）。

7月下旬，楊某某突然通過自己的社交平台帳號公開透露信息，稱自己突然遭遇來自網絡上的人身安全威脅：「此人在我的私信裡面發布了這一句話，他明確地說，如果我不把相關的史料視頻刪掉，他就會把我和我的朋友進行開盒，做出一些措施。並且，當我向他詢問他是否是日方人員時，他給我發了一段流暢的日文。」

對此，浙江台州警方也迅速作出反應，對此事正式立案，並啟動對楊某某的專項人身安全保護。

報導指出，台州警方31日解釋了具體保護措施的內容。警方表示，保護措施並非外界理解的那種派警員把楊某某保護起來，現在台州市社會治安環境很好，對未成年人的保護主要是保證其正常生活不受任何干擾，警方會協同其家庭、學校及社會各方面對他進行關心關愛；同時，警方也隨時密切關注網上信息，確保把一些威脅性的信息和言論刪掉，避免楊某某再遭受類似騷擾。

楊某某遭遇網絡上的死亡威脅。(取材自魯中晨報)