出生時被抱錯 廣東2女錯換37年 生父知道真相進了ICU

兩名當事人的童年照片。圖左為李慧，右為黃曉琳。（取材自中國新聞周刊）

廣東省清遠市兩名1989年同日於清遠市人民醫院出生的女子，因當年醫院產房疏失被誤抱，導致雙方歷經36年完全錯位的人生。直到2025年經DNA 鑑定才揭開真相，其中有一方涉事家庭的父親獲知真相後還進了ICU，如今兩家已正式向法院提告醫院，索賠精神撫慰金等共260萬餘元人民幣(約38萬美元)。

據中國新聞周刊報導，本應該是公務員之女的李慧被抱至貧困家庭，從小遭遇變故、校園霸凌，被迫早早輟學承擔家計，甚至過勞罹患血液病與甲狀腺疾病；而另一方本該為農家女的黃曉琳則被抱入優渥家庭，卻因長相與血型 不合遭父親疑慮，在父母離婚與親情疏離中長大，並患上鬱悶症。黃曉琳為化解與父親的隔閡進行親子 鑑定，才意外揭開這起跨越近半生的身世謎團。

當李慧接獲通知前往醫院探望生父時，對方因得知真相後連日輾轉難眠、突發腦出血躺在ICU病房，所幸經搶救後脫離險境。事發後，兩家試圖向清遠市人民醫院調取當年病歷，院方卻以已逾30年保存期限且部分醫護人員已退休或離世為由，建議走法律途徑。

目前，李慧與黃曉琳已正式起訴清遠市人民醫院，主張當年醫護疏失造成兩人人生軌跡改寫與巨大精神傷害，訴求賠償精神損害撫慰金及醫療費等共計260萬餘元，案件預計於今年8月13日開庭。院方則回應稱案件已進入司法程序，將依法依規處理。面對殘酷的真相，兩家雖已相認，但因缺乏長期相處的感情基礎，皆選擇暫不打擾彼此原本的生活，只求法律能給這場人生悲劇一個公道。

黃曉琳的出生證。（取材自中國新聞周刊）

李慧的出生證。（取材自中國新聞周刊）