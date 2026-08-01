我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」

愛達荷州In-N-Out驚傳槍響 至少3死2傷 槍手身亡

出生時被抱錯 廣東2女錯換37年 生父知道真相進了ICU

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩名當事人的童年照片。圖左為李慧，右為黃曉琳。（取材自中國新聞周刊）
兩名當事人的童年照片。圖左為李慧，右為黃曉琳。（取材自中國新聞周刊）

廣東省清遠市兩名1989年同日於清遠市人民醫院出生的女子，因當年醫院產房疏失被誤抱，導致雙方歷經36年完全錯位的人生。直到2025年經DNA鑑定才揭開真相，其中有一方涉事家庭的父親獲知真相後還進了ICU，如今兩家已正式向法院提告醫院，索賠精神撫慰金等共260萬餘元人民幣(約38萬美元)。

據中國新聞周刊報導，本應該是公務員之女的李慧被抱至貧困家庭，從小遭遇變故、校園霸凌，被迫早早輟學承擔家計，甚至過勞罹患血液病與甲狀腺疾病；而另一方本該為農家女的黃曉琳則被抱入優渥家庭，卻因長相與血型不合遭父親疑慮，在父母離婚與親情疏離中長大，並患上鬱悶症。黃曉琳為化解與父親的隔閡進行親子鑑定，才意外揭開這起跨越近半生的身世謎團。

當李慧接獲通知前往醫院探望生父時，對方因得知真相後連日輾轉難眠、突發腦出血躺在ICU病房，所幸經搶救後脫離險境。事發後，兩家試圖向清遠市人民醫院調取當年病歷，院方卻以已逾30年保存期限且部分醫護人員已退休或離世為由，建議走法律途徑。

目前，李慧與黃曉琳已正式起訴清遠市人民醫院，主張當年醫護疏失造成兩人人生軌跡改寫與巨大精神傷害，訴求賠償精神損害撫慰金及醫療費等共計260萬餘元，案件預計於今年8月13日開庭。院方則回應稱案件已進入司法程序，將依法依規處理。面對殘酷的真相，兩家雖已相認，但因缺乏長期相處的感情基礎，皆選擇暫不打擾彼此原本的生活，只求法律能給這場人生悲劇一個公道。

黃曉琳的出生證。（取材自中國新聞周刊）
黃曉琳的出生證。（取材自中國新聞周刊）

李慧的出生證。（取材自中國新聞周刊）
李慧的出生證。（取材自中國新聞周刊）

精華 FAQ

  • 事件是因黃曉琳為化解與父親的隔閡而做親子鑑定，進而發現血緣不符；再經DNA比對後，確認她與李慧在1989年出生時遭醫院抱錯，兩人身世因此曝光。

  • 李慧原本應出身公務員家庭，卻在貧困環境中長大，早年輟學養家，還因勞累罹患疾病；黃曉琳則被養在較優渥家庭，但因外貌與血型疑點、父母離婚與關係疏離而長期受心理困擾。

  • 兩家已正式起訴清遠市人民醫院，主張當年醫護疏失造成巨大精神傷害與人生改變，索賠精神撫慰金及醫療費共260萬餘元，案件預計於8月13日開庭。

親子 DNA 血型

上一則

香港選民連續五年減少 總數大減逾35萬人

下一則

新利器？中國央視首曝「機器戰士」測試畫面

延伸閱讀

父母抱錯娃38年 2男控告北達科他州醫院

父母抱錯娃38年 2男控告北達科他州醫院
涉性侵智障媳二審仍判4年 陝翁堅稱「她自願」兒子挺老爸

涉性侵智障媳二審仍判4年 陝翁堅稱「她自願」兒子挺老爸
「我被強姦」 廣東少女早戀被管束 1個謊害父坐2年牢

「我被強姦」 廣東少女早戀被管束 1個謊害父坐2年牢
慘變「鞋拔子」…武漢24歲女正頜手術被做反 涉事醫遭停職

慘變「鞋拔子」…武漢24歲女正頜手術被做反 涉事醫遭停職

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜出席獲獎後的記者招待會。(新華社)

菲爾茲獎得主／中國數學家鄧煜是「張靚穎迷弟」曾為她寫了3首詩

2026-07-26 21:03
崇太長江隧道「領航號」盾構機7月30日拍攝的施工現場。新華社

世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功穿越長江

2026-07-30 11:27

超人氣

更多 >
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與

為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金