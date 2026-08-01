新疆綠化工疑遭霸凌 工作群留遺言輕生 群內62人沒勸阻...

李某平在工作群所留遺言。（取材自新黃河／受訪者供圖）

59歲新疆 烏魯木齊綠化工人李某平，疑因不堪向公司管理人員提出節水的工作建議，卻遭受直屬主管持續施壓約談和孤立，日前從公司辦公樓頂墜樓身亡。李某平輕生前，在公司工作群裡留遺言，稱「我的死是XX一手造成的。請公司嚴查，還我一個清白」，但62人工作群內無人回覆勸解，直到3小時後，該群被強制解散，公司另立新群。李某平家屬指控其是遭主管針對和同事排擠，加上調崗被拒才自殺。警方已介入調查。

據新黃河報導，死者李某平的兒子李先生表示，父親於2025年4月入職陽光恆昌物業服務股份有限公司，擔任綠化養護工。7月22日，李某平在體檢時偶遇公司項目經理高某某，便就園區澆灌中存在的長流水浪費現象提出了節水建議，並提及個別員工早退問題，該建議中部分內容隨後被公司採納。

李某平墜亡事發地。（取材自新黃河／受訪者供圖）

然而，李某平的直屬主管孫某某在得知其向上級反映情況後，於次日（7月23日）三次約談李某平，質疑其越級匯報，並以抽菸為由對其罰款100元（人民幣，下同）。同日，孫某某還在工作群發布新規，嚴格限定綠化工午休時間並嚴禁提前離崗，監控發現將罰款。家屬稱，孫某某還私下向其他員工傳遞信息，稱制度變化是李某平「打小報告」所致，導致李某平在團隊中遭到同事誤解和冷落。

感到壓力重重的李某平於7月23日晚致電項目經理高某某，申請調換崗位但未獲批准。7月25日11時34分，李某平在一個62人工作群中發布了一條告別信息：「各位兄弟姐妹們，再見啦。我的死請各位做個見（證），我的死是XX一手造成的。請公司嚴查，還我一個清白！！！拜託各位。我還有九十多歲的一個老母親。對不起她老人家啦！！」

李先生提供截圖顯示，這個62人的工作群當時無人回覆勸解，1個多小時後照常打卡。直到3個多小時後，一名該群管理員強制解散了該群，並另立新工作群。

事發後，李某平被發現墜亡在辦公樓樓下。家屬後續發現，李某平雖在物業公司工作，但簽訂勞動合同屬勞務派遣性質，且入職期間公司未為其繳納社保，合同中有「自願放棄社保」條款。而涉事外包公司在李某平身亡兩日後，為其補繳了當月社保，此前社保依然缺失。涉事物業公司仍未就此事對家屬作出正式說明。

陽光恆昌物業服務股份有限公司成立於2000年，註冊資本超2.8億元，法定代表人為李勝。目前，當地警方已介入調查。

事件在社交平台上引來許多網民質疑該公司的管理和工作群內無人勸阻李某平輕生情況太離譜：「群裡的人都是機器人嗎？真為你們羞恥」，「這麼冷血還能幹服務？」，「嚴懲不良企業，還逝者清白」。