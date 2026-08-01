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遼寧百餘年輕人戴面具持玩具槍飆車「炸街」 驚動警力連夜圍堵

中國新聞組／北京1日電
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200多名警力圍堵100多名戴面具飆車炸街的年輕人。（X平台視頻截圖）
200多名警力圍堵100多名戴面具飆車炸街的年輕人。（X平台視頻截圖）

多名年輕人近日聚集遼寧鞍山市政府前道路，騎摩托車、開轎車飆車，有的頭戴面具，有的脫掉上衣，手持玩具衝鋒槍探出天窗喊話，吸引數百人夾道圍觀，驚動警方出動240名多警種警力趕赴現場展開專項打擊，部分年輕人還對到場的警察比中指挑釁。警方最後連夜抓回103名涉飆車的違法嫌疑人調查。由於這是當地甚至多地都少見的炸街事件，引發廣泛關注。不少網民嘲諷「愈來愈像老美」。

據百姓關注報導，事發在7月31日凌晨，遼寧鞍山市府轉盤附近，多名青年駕駛非法改裝的電摩、轎車飆車炸街，進行高速漂移、翹頭甩尾炫技，輪胎摩擦路面冒出白煙和火花；轎車上有人脫掉上衣探出天窗喊話，還有人戴著面具、手持玩具衝鋒槍探出天窗造勢。

據報導，巨大的轟鳴聲和音樂聲迅速引來數百人圍觀，導致路面被完全阻斷，嚴重妨礙公共交通安全與居民正常作息。轄區交警連夜調集240名多警種警力到場處置，在封閉管控與合圍下「一網打盡」，現場共抓獲103名違法嫌疑人，查扣涉案電摩及轎車共61輛，所有涉事人員已被全部帶走調查。

據了解，涉案人員大都是青少年群體，不少是未取得機動車駕駛證的未成年人，所駕電摩及轎車大多經過非法改裝，且存在無牌上路等嚴重交通違法行為。遼寧共青團鞍山市鐵東交警大隊表示，後續對飆車炸街行為將持續嚴抓，絕不姑息。

據了解，該夥人員此前已在鞍山勝利廣場等地連續多日進行飆車炸街，並數度有對警察豎中指、用強光照射警車等公然挑釁的行為。

事件隨即上了微博熱搜，不少網民留言肯定警方的快速打擊，也有對這群年輕人在街頭飆車的嘲諷：「像沒開化的一樣」，「為什麼要這樣？是想彰顯自己的與眾不同？」，「不夠丟人的，抓進去給他們上上課吧」，「有點不敢相信，這種場面一般在國外半夜出警時才能看到」，「炸街燥音擾民，警方管控沒毛病」，「這是中國，得瑟什麼，抓了就對了，要不以後像老美發展了」，「兩廣的風總算吹到東北了」，「是不是天氣太悶太熱都熱傻啦」。

精華 FAQ

  • 事件發生在7月31日凌晨，地點是遼寧鞍山市政府轉盤附近道路。多名青年在該處聚集飆車、炫技並製造噪音，因影響交通與居民作息而引發警方大規模處置。

  • 他們騎摩托車、開轎車高速漂移、翹頭甩尾，部分人戴面具、脫上衣，還拿玩具衝鋒槍探出天窗喊話，巨大的轟鳴聲和音樂聲吸引數百人圍觀。

  • 警方調集240名多警種警力到場封控合圍，連夜展開專項打擊，最終抓回103名涉飆車違法嫌疑人，並查扣61輛涉案電摩及轎車，全部帶走調查。

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