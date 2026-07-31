海南百年古樹被盜 官方扣押後私贈景區 村民維權16年要不回

古樹在儋州東坡書院。(取材自封面新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海南白沙村民主張祖傳百年重陽樹遭盜挖。

海南白沙村民主張祖傳百年重陽樹遭盜挖。 重點二： 警方扣押後交林業局保管，竟被私贈儋州景區。

警方扣押後交林業局保管，竟被私贈儋州景區。 重點三：家屬提告16年未果，高院以舉證不足駁回。

海南省白沙縣村民符彩輪維權16年，主張自己對祖父留下來的一棵百年重陽古樹享有所有權。該樹於2010年遭人盜挖後被警方扣押並移交縣林業局保管，不料林業局竟在家人不知情下，將涉案古樹贈予儋州東坡書院，引發當事人不滿。然而，本案卻陷入法律確權困境，海南高院稱家屬無法舉證所有權而駁回再審。

封面新聞報導，案發於2010年11月19日深夜，多人攜帶電鋸闖入白沙縣力吉村村民符國榮（已故）的承包地，將一株直徑1.3公尺、高10餘公尺的百年重陽樹盜挖截幹企圖偷運。符彩輪的叔父符國光割膠時發現並及時報警，白沙縣森林公安局隨後將該樹扣押並移交縣林業局苗圃託管。

符彩輪表示，該樹係祖父符亞可當年與村中老人結拜時所植，歷來由其家族管理守護，並提供村委會及50餘位村民按手印的權屬證明。家屬多次要求歸還均遭拒，2012年間前往苗圃更發現古樹失蹤，警方一度聲稱樹木乾枯死亡，直到2016年家屬才獲悉古樹早在2012年5月就被林業局贈送給中和鎮人民政府，現移植於儋州東坡書院且生長良好。白沙縣林業局在歷史信訪回覆中亦承認此一贈送事實。

報導指出，家屬隨後展開的訴訟卻屢屢碰壁。

白沙縣法院2012年行政裁定指出家屬未能證明古樹歸其所有，2024與2025年兩度裁定駁回起訴。海南省高院2025年6月亦裁定指出，古樹樹齡逾百年，並非符國光、符彩輪所種，且二人未能提供繼承、買賣或贈與等合法取得所有權的證據，因不符起訴法定條件而駁回再審。白沙縣林業局據此回應稱「法院已有判決」。符彩輪則強調將繼續尋求法律程序進行繼承確認。

法律界人士分析指出，本案核心在於「確權舉證」，樹木雖屬可繼承財產，但原告必須建立完整證據鏈證明祖輩種植及繼承身分。律師同時指出，在所有權尚未經司法最終確認前，相關部門對涉案扣押財物的處置行為，其行政程序合法性仍有極大討論空間。

古樹在儋州東坡書院。(取材自封面新聞)