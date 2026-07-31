我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

海南百年古樹被盜 官方扣押後私贈景區 村民維權16年要不回

中國新聞組／北京31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
古樹在儋州東坡書院。(取材自封面新聞)
古樹在儋州東坡書院。(取材自封面新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：海南白沙村民主張祖傳百年重陽樹遭盜挖。
  • 重點二：警方扣押後交林業局保管，竟被私贈儋州景區。
  • 重點三：家屬提告16年未果，高院以舉證不足駁回。

海南省白沙縣村民符彩輪維權16年，主張自己對祖父留下來的一棵百年重陽古樹享有所有權。該樹於2010年遭人盜挖後被警方扣押並移交縣林業局保管，不料林業局竟在家人不知情下，將涉案古樹贈予儋州東坡書院，引發當事人不滿。然而，本案卻陷入法律確權困境，海南高院稱家屬無法舉證所有權而駁回再審。

封面新聞報導，案發於2010年11月19日深夜，多人攜帶電鋸闖入白沙縣力吉村村民符國榮（已故）的承包地，將一株直徑1.3公尺、高10餘公尺的百年重陽樹盜挖截幹企圖偷運。符彩輪的叔父符國光割膠時發現並及時報警，白沙縣森林公安局隨後將該樹扣押並移交縣林業局苗圃託管。

符彩輪表示，該樹係祖父符亞可當年與村中老人結拜時所植，歷來由其家族管理守護，並提供村委會及50餘位村民按手印的權屬證明。家屬多次要求歸還均遭拒，2012年間前往苗圃更發現古樹失蹤，警方一度聲稱樹木乾枯死亡，直到2016年家屬才獲悉古樹早在2012年5月就被林業局贈送給中和鎮人民政府，現移植於儋州東坡書院且生長良好。白沙縣林業局在歷史信訪回覆中亦承認此一贈送事實。

報導指出，家屬隨後展開的訴訟卻屢屢碰壁。

白沙縣法院2012年行政裁定指出家屬未能證明古樹歸其所有，2024與2025年兩度裁定駁回起訴。海南省高院2025年6月亦裁定指出，古樹樹齡逾百年，並非符國光、符彩輪所種，且二人未能提供繼承、買賣或贈與等合法取得所有權的證據，因不符起訴法定條件而駁回再審。白沙縣林業局據此回應稱「法院已有判決」。符彩輪則強調將繼續尋求法律程序進行繼承確認。

法律界人士分析指出，本案核心在於「確權舉證」，樹木雖屬可繼承財產，但原告必須建立完整證據鏈證明祖輩種植及繼承身分。律師同時指出，在所有權尚未經司法最終確認前，相關部門對涉案扣押財物的處置行為，其行政程序合法性仍有極大討論空間。

古樹在儋州東坡書院。(取材自封面新聞)
古樹在儋州東坡書院。(取材自封面新聞)

精華 FAQ

  • 2010年11月19日深夜，多人攜電鋸闖入白沙縣力吉村承包地盜挖古樹，村民報警後，森林公安將樹扣押並移交縣林業局苗圃託管。

  • 符彩輪稱古樹是祖父符亞可與村中老人結拜時所植，歷來由家族守護；家屬還提供村委會與50餘位村民按手印的權屬證明，要求返還。

  • 白沙縣法院與海南高院都認為，家屬無法證明古樹是符國榮、符彩輪所種，也未能提出繼承、買賣或贈與等合法取得證據，因此不符起訴及再審條件。

上一則

港深簽新皇崗口岸協議 查驗縮至5分鐘 每日流量估20萬人次

下一則

「內有4乾隆瓷器」 他搭火車弄丟行李嚇出冷汗 結局逆轉

延伸閱讀

格蘭杜拉巨型「移民」古樹 授粉藏悲壯故事

格蘭杜拉巨型「移民」古樹 授粉藏悲壯故事
法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審

法官駁回西北大學撤訴聲請 華裔教授吳瑛歧視案續審
湖南防災工程奪2命 家屬奔波尋親 拖一個月不給死亡證明

湖南防災工程奪2命 家屬奔波尋親 拖一個月不給死亡證明
台法官開酸「不要用AI寫上訴狀」 判決內文要原告找「活生生」律師

台法官開酸「不要用AI寫上訴狀」 判決內文要原告找「活生生」律師

熱門新聞

王虹領獎時的穿搭成為社群平台熱議焦點。(新華社)

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

2026-07-28 21:17
王楚欽。（取材自微博）

「王楚欽沒什麼實力」退役4年國手爆冷贏球 被出征到關帳號

2026-07-25 22:01
劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
黃姓男子在餐廳用餐時突感腹痛。（取材自環球時報）

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

2026-07-26 07:30
約翰·帕頓資料照片。(取材自紅星新聞)

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

2026-07-26 05:30
中國籍數學家王虹(左)、鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎，雙雙成為首度獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。(取自國際數學家大會官網)

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

2026-07-23 10:23

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝