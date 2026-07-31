抓包丈夫帶小三做試管 上海抗癌妻欲銷毀胚胎遭拒

上海朱女士的丈夫出軌，與情人持偽造的結婚證做試管嬰兒；示意圖。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海抗癌妻發現丈夫偽造結婚證做試管。

上海抗癌妻發現丈夫偽造結婚證做試管。 重點二： 醫院稱無法核驗證件，衛健委指稱無處置職責。

醫院稱無法核驗證件，衛健委指稱無處置職責。 重點三：律師指胚胎屬特殊倫理物，原配難直接銷毀。

上海患有癌症 的朱女士日前發現，丈夫竟持偽造的結婚證與第三者在上海復旦大學附屬中山醫院進行試管嬰兒建檔，並已培育出受精卵。朱女士持真實結婚證向醫院申請銷毀該枚婚外冷凍胚胎遭拒，向衛健委反映亦獲答覆「無處置職責」，不服的朱女士已將醫院、丈夫及第三者一併起訴至上海市徐匯區人民法院。

浪漲新聞報導，朱女士表示，她與丈夫為合法夫妻並育有一名高三女兒，2019年她查出肺癌，手術切除惡性組織後在家休養。2025年11月，她從醫院發給丈夫的就診通知意外揭發此事，經核實丈夫與第三者提交假結婚證完成輔助生殖建檔並形成受精卵，胚胎尚未移植。

朱女士出示官方核發的真實結婚證希望醫院核驗，醫院卻表示無法確認其證件真實性，亦無法判定建檔證件為虛假。醫院更說明，若兩人後續離婚且丈夫與第三者重新領證，憑離婚證與新結婚證即可再次移植該冷凍胚胎，令朱女士難以接受。

此外，朱女士指出，先前西寧類似的偽造結婚證做試管案，涉案二人被以刑事犯罪判處拘役；本案中丈夫與第三者因偽造、使用國家機關證件，僅被行政拘留五日。

律師對此分析，法律對冷凍胚胎處置無明確規則，主流司法觀點認定其為特殊倫理物，處置權歸精卵提供者，原配因未提供精卵無權直接要求銷毀，造假證並不改變胚胎的生物歸屬。律師建議，男方屬於離婚賠償過錯方，而第三者主動參與偽造證件及計畫體外生育，可嘗試從共同侵權角度進行法律突破。