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罵客戶「白痴」被解雇 速遞主管提告 二審反轉獲賠20萬

中國新聞組／北京31日電
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某家速遞公司因解雇員工案鬧上法庭；示意圖。（圖／AI生成）
某家速遞公司因解雇員工案鬧上法庭；示意圖。（圖／AI生成）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：速遞主管與客戶口角後罵對方「白痴」遭公司解雇。
  • 重點二：一審認定辱罵威脅屬違紀，判公司解雇處置有效。
  • 重點三：二審認為客戶先罵人且已和解，改判公司賠20萬。

某家速遞公司一名蔡姓營運主管因處理快遞爭執時與客戶爆發口角，遭公司以「言語威脅客戶、嚴重違反規章」為由單方解除勞動合約。蔡男不服提告索賠，一審法院認定其行為違紀判決敗訴；但二審法院審理認為，衝突係客戶先爆粗口引發，且雙方早已和解，公司直接解雇缺乏合理性，最終逆轉判決公司支付賠償金20萬人民幣(約3萬美元)。

新民晚報報導，蔡男自2014年6月起入職某速遞公司。2024年10月22日，一名客戶因快遞問題致電蔡男，過程中客戶先爆粗口，兩人隨後爆發口角，客戶隨後向客服投訴。蔡男更前往客戶公司當面爭吵並稱「你就是白痴……你等著」等語。不過在當天下午，雙方經溝通後互相道歉和解，客戶亦致電客服撤銷投訴並說明蔡男無辱罵行為。

不過，該速遞公司在11月26日發出通知，以嚴重違反規章為由將其解雇，蔡男因而提告求償204155.07元。

一審法院認為，通話及現場錄音證實蔡男使用辱罵、威脅言辭，違紀事實明確，判決駁回求償。蔡男提起上訴，主張衝突源於客戶不聽解釋且先行謾罵，公司無視人格權肆意解雇屬濫用用工權。

二審法院審理後認定，蔡男回應雖不夠規範，但屬遭受辱罵後的合理反應，且未構成嚴重違紀。公司本可透過批評教育或降薪處置，直接解雇顯不合理，最終撤銷原判，裁定公司違法解除合約並須全額賠償。

精華 FAQ

  • 案件源於客戶因快遞問題致電投訴，雙方先爆發口角，主管又到客戶公司爭吵並出現辱罵、威脅言語。公司事後以嚴重違反規章為由，單方面解除勞動合約。

  • 一審依通話與現場錄音認為主管確有辱罵、威脅，屬違紀行為；二審則認為衝突是客戶先爆粗口引發，主管反應雖不妥但未達嚴重違紀，且雙方已和解。

  • 二審認為公司可先採批評教育或降薪等較輕處置，直接解雇缺乏合理性，屬違法解除勞動合約，因此撤銷原判，判公司向蔡男賠償20萬人民幣。

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