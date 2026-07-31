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廣西男為弟追兇27年 1原因警方撤案 網炸鍋：死者命不是命

中國新聞組／北京31日電
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20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥...
20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

姜佐育1999年遇害後，哥哥姜佐棉追兇27年終見嫌疑人落網，卻因4人當年未滿14周歲而遭警方撤案，引發社會輿論譁然。

20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年，盼兇手伏法，感動無數網民。近日，姜佐棉收到貴港警方通知，稱四名嫌疑人已抓獲，因四人犯案時均不滿14周歲，不負刑事責任，決定撤案。此事經披露後引發輿論譁然，怒批又是保護犯罪未成年人的「惡法」，姜家也未等到正義，「追了27年就等來一紙撤案？死者的命不是命？」，「中國的法律正義呢」？

瀟湘晨報報導，1999年7月16日晚8時許，姜佐育在市區原南梧公路培仁中學附近路段，與幾名男青年相遇時被行凶傷害致死，案發後，家裡收到他被廣西大學錄取的通知書。為替弟弟追兇，姜佐棉辭去工作、與70多歲的父親四處尋找線索；警方至少四次發布懸賞通告，懸賞金額從10萬（人民幣，下同）升至50萬元，家屬又自行追加20萬元，但都找不到兇手。姜佐棉妻子不諒解其追兇，還與他離了婚。

2026年1月，警方口頭告知家屬已抓獲四名嫌疑人。2月6日，貴港市公安局表示「案件已偵破，嫌犯已全部歸案」。7月30日，姜佐棉說，他兩天前收到貴港市港北分局下發的撤銷案件告知書。

告知書顯示，警方認為姜佐育被搶劫致死一案已偵破，四名嫌犯均已被抓獲。但經依法調查，四人在1999年實施犯罪時均不滿14周歲。依照1997年修訂的「中華人民共和國刑法」第17條規定，其不負刑事責任，因此決定對該案作撤案處理。

姜佐棉表示，他對警方決定撤案的結果難以接受，家屬此前就擔心嫌疑人的年齡問題會妨礙追責，沒想到真是如此。

大批網民在社交平台接力留言問：「正義呢？」「死者的命不是命？」「離譜，為什麼歲數小殺人就可以不犯法？」「笑死，這個時候就法不溯及既往了」，「還到底是不是中國人民共和國的法了？」「這個劇情反轉太意外了，27年尋找是這麼一個結果，真的讓人痛心唏噓啊。」

據律師表示，中國現行刑法規定，已滿16周歲的人犯罪應負刑事責任，而1997年刑法規定不滿14周歲者不負刑事責任。2020年雖通過刑法修正案，將最低刑事責任年齡作了個別下調，規定已滿12周歲不滿14周歲的人犯特定嚴重罪行經最高檢核准可追訴，但根據「從舊兼從輕」原則不適用於1999年的案件。

律師表示，家屬仍可對嫌疑人及其監護人提起民事訴訟，主張死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等民事賠償。

事發現場。(取材自瀟湘晨報)
事發現場。(取材自瀟湘晨報)

20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥...
20歲廣西貴港高中補習班學生姜佐育，1999年被幾名男青年當街刺死，姜佐育的哥哥姜佐棉為弟追兇27年。(取材自瀟湘晨報)

精華 FAQ

  • 警方表示，4名嫌疑人雖已被抓獲，但經查證他們在1999年犯案時都未滿14周歲，依1997年刑法規定不負刑事責任，因此依法撤案。

  • 姜佐棉為弟追兇多年，曾辭去工作，與年邁父親四處尋找線索，警方也多次發布懸賞通告，家屬甚至自掏腰包追加懸賞金。

  • 律師指出，雖然刑事責任難以追究，但家屬仍可對嫌疑人及其監護人提起民事訴訟，請求死亡賠償金、喪葬費與精神損害撫慰金。

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