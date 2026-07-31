343斤網紅在高空玻璃橋上阻路跳舞 全網怒批：要流量不要命

343斤網紅「良子」在浙江杭州一處高空玻璃棧道中央占道跳舞，引發眾怒。（取材自微博）

343斤（約171.5公斤）網紅「良子」近日在浙江杭州一處高空玻璃棧道中央占道跳舞，其龐大的身形幾乎堵死整條單向通道，導致後方遊客無法通行，在橋上排起長隊，多名遊客等了許久仍無法過橋，忍無可忍當場大聲催促，要良子「趕緊走」，場面一度十分尷尬。儘管景區回應玻璃橋面可同時承載多人，不會產生危險，這段畫面被放上網後仍引來大批網友怒批「炒作無下限」，呼籲官方追究良子「霸橋」行為的法律責任。

網紅「良子」在高空玻璃棧道中央占道跳舞，後方有大批遊客過不去，只能排隊站在橋上等待。（取材自微博）

據錢江視頻報導，7月29日，吃播網紅良子在桐廬OMG心跳樂園的玻璃棧道上，為拍攝短視頻直接站在通道中央跳舞，龐大的身形幾乎堵死整條單向通道，後方遊客排起長隊無法通行。由於玻璃橋本來就是一條讓不少人屏住呼吸、盡快通過的路，不少在橋面上等待的遊客被迫停在半空等待，良子一舞動，橋面就不住搖晃，有小孩子直呼害怕，時間一長，遊客的耐心被耗光，多人當場催促良子和他的夥伴「趕緊走」。

這段畫面被路人拍下後在網絡快速發酵，不少網友擔心，良子的體重加上跳舞動作，會不會把玻璃橋壓壞，存在安全隱患；也有網友認為，一座玻璃橋是否安全，要看設計荷載、材料性能、施工質量、日常檢測、維護情況和現場限流，不能只憑一個人的體重和幾下動作判斷。

343斤網紅「良子」在浙江杭州一處高空玻璃棧道中央占道跳舞，引發眾怒。（取材自微博）

對此，桐廬OMG心跳樂園工作人員回應稱，該玻璃棧道海拔約300米，並未設置體重限制。由於橋面可同時承載多人，即便體重較大，也不會影響通行安全。客服進一步強調，該設施整體安全係數較高，即使像343斤的網紅在橋上跳舞，亦可視為兩人同時在橋面活動的情形，不會產生危險。但玻璃棧道禁止長時間停留、占道拍攝和跳躍，安保人員會持續巡邏勸阻此類違規行為。

不少網友則怒批良子「霸橋」是「炒作無下限」：「高空棧道人群擁堵風險很高，占道拍攝不可取」，「自身超重跳舞又導致人群堵一起，怎麼沒危險？在玻璃橋上人為製造風險是不是就該按危害公共安全治罪？」，「想要拍視頻可以靠邊找空地，不能直接霸占道路，兼顧文明和安全啊」，「為了流量毫無底線」，「非常簡單，直接全平台封號」，「應追究『霸橋」的法律責任」，「玻璃橋承得起網紅的體重，但承載不起對流量的貪婪」。