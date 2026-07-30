重慶彭水山崩搜救2周仍有10人失聯 統計51人死亡

7月17日9時10分許，重慶彭水縣漢葭街道發生一起山體崩塌，造成多人被埋失聯，各方力量在現場全力加緊救援。攝於19日。(新華社)

中國重慶市彭水縣17日發生嚴重山崩後，陸上搜尋已於昨(30)天結束，當地官方同時確認事故至少造成51人死亡，且仍有10人失聯。至於崩塌土石沖入的烏江河道，失聯者搜尋及清理工作仍在持續。

重慶市彭水苗族土家族自治縣（簡稱彭水縣）漢葭街道烏江三橋附近17日上午9時左右突然發生嚴重山崩，大量土石沖毀山坡地旁街道兩側的多棟樓房，且沖入一旁的烏江。

根據事發現場監視畫面，當時被崩塌土石掩埋者除樓房居民、商家及路人外，還有1輛載有多名乘客的客運車及數輛自用轎車。

彭水縣官方昨天透過微信公眾號表示，崩塌現場的陸上受災區域目前已全部搜尋完畢，此後將盡快恢復烏江三橋等中斷的交通，以及附近地區的生活秩序。至於土石沖入烏江後的水域清淤疏浚和搜尋工作，仍在進行中。

官方說，截至昨天為止這次事故共疏散1100多人，並從災害區域救出10人，其中3人已治癒出院。此外並找到並確認51人死亡，仍有10人失聯。

根據報導，當地官方正進行死者家屬安撫、幫扶救助、安置善後等工作，並著手恢復當地正常生產生活、危險岩層整治及災後重建。