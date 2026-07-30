滬「萬人迷」外師 曾在美性侵幼女、殺妻 躲21年被女學生揪出

因金髮碧眼及幽默談吐成為上海某高校「萬人迷」外教的美國通緝重犯（中），被中國警方遣返回美國。（取材自現代快報）

一名涉嫌性侵 10歲女童、槍殺妻子的美國前警察，潛逃海外後，化名在上海某高校擔任英語外籍教師長達十餘年，憑藉其金髮碧眼的外型與幽默談吐成為校園裡「萬人迷」，深受學生歡迎。直到一名曾被其騷擾的女學生意外在美國通緝名單中認出其身分並向警方舉報，這名遭國際刑警組織發布紅色通報並追緝21年的逃犯才落網，近日由中國警方遣返 回美接受司法審判。

據現代快報報導，近日，應美國執法部門請求，中國警方在上海浦東國際機場將一名在美涉嫌嚴重暴力犯罪 的美籍紅通逃犯遣返美方。這名逃犯曾在美國一警察局任職，潛逃中國期間，還曾在某高校擔任外教。

據媒體報導，2004年，該美籍逃犯因涉嫌性侵幼女、槍殺妻子等嚴重暴力犯罪被美國執法部門通緝。2005年，國際刑警組織對其發布紅色通報。隨後，應美方請求，中國公安機關開展縝密偵查，最終將其抓獲。

報導稱，2018年，上海警方得知該逃犯使用「David Williams」的假名生活後，將其逮捕。據悉，他當時在某高校擔任外籍英語教師，任教期間，該逃犯憑藉金髮碧眼的外形與風趣的談吐頗受學生歡迎，並曾被曝私生活混亂。

他此前的一名曾稱被其騷擾的女學生在看到法警局通緝令後，認出了他，隨即向中美警方舉報。

上海警方接到線索後迅速鎖定身分，於2018年9月將其控制羈押。因中美無正式引渡條約，遣返程序耗時近八年，2026年7月23日在上海浦東國際機場正式移交美方押解回國。

美國法警局表示，中國公安部、美國國務院外交安全局、司法部國際事務辦公室以及聯邦調查局（FBI）在調查中發揮了關鍵作用。

不過這起案件也被認為是對中國相關單位對外教審核漏洞敲響了警鐘。相關評論指出，正規外教需持有外國人工作許可證並提供母國無犯罪記錄證明，但部分機構對外籍人員存在「洋面孔迷信」，只看重語言能力而忽視跨國背景核查，稱此事件再一次撕開了外教的「遮羞布」。。