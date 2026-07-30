陪讀變調…男控妻出軌兒子的中學老師「身心都離不開」

微信聊天截圖。（取材自大風新聞）

河南 焦作一名崔姓男子指控，妻子與當地一所中學周姓歷史教師發生婚外情，導致婚姻破裂，孩子因事件受到衝擊，自2024年起休學至今已兩年。崔男表示，涉事教師曾獲校方評為「最美教師」，他今年3月向學校及紀檢部門舉報，但至今尚未收到最終處理結果。校方表示，周姓教師已承認相關問題，目前已遭停職停課，案件仍由紀檢部門調查中。

大風新聞報導，1982年出生的崔先生與前妻2006年結婚，2009年育有一子。孩子升上初中後，到焦作市一所中學就讀，原本住校，之後改為走讀，由沒有工作的妻子到市區陪讀。

崔先生表示，妻子因此認識同校歷史教師周男。兩家原本相識，周男的妻子還是他的中學同學，聚會往來期間，雙方孩子也成為朋友。

崔先生指出，2022年妻子一次酒後，他查看手機時發現兩人有異常聊天紀錄，才得知妻子與周男發生婚外情。他說，2022年至2024年間，多次再度發現兩人聊天紀錄，內容有「我的心還有我的身體都離不開你了」等露骨情話。

崔先生表示，真正讓家庭走向破裂的是2024年的一次事件。當時孩子因病住院，出院隔天，妻子主動向孩子坦承自己與周男的關係，「孩子當時正值青春期，這件事對他的打擊非常大。」不久後，他與妻子離婚。

崔先生指出，孩子雖已升入周男任教的中學，但因心理及身體狀況受到影響，自2024年起一直休學至今，由他獨自照顧並陪同就醫。

離婚後，崔先生表示，自己原本將重心放在照顧孩子，但始終無法放下此事。他說，周男的妻子曾多次向他求情，而周男2025年也曾提出，每周自行掌摑耳光並拍攝影片傳給他，作為道歉方式，但持續數周後便停止。

據報導，根據一份日期為2025年8月11日的「懺悔書」，周男承認於2022年至2024年間，在雙方婚姻存續期間，與崔先生的妻子發生不正當關係，並表示此事導致崔先生家庭破裂。

崔先生表示，自己後來決定不再沉默，於2026年3月向涉事中學及焦作市紀委駐教育局紀檢組提出檢舉，希望相關部門依法處理。他說，至今約3個月，仍未收到最終處理結果。

大風新聞日前致電周男，對方得知採訪內容後即掛斷電話，未進一步回應。

涉事教師曾獲校方評為「最美教師」。（取材自大風新聞）

報導指出，周男曾獲任教學校評為2017年度「最美教師」。

王姓校方相關負責人表示，學校接獲檢舉後，已立即找周男談話，對方承認存在相關問題，因此校方已停止其行政職務及教學工作，等待紀檢部門調查結果。

王姓校方相關負責人表示，目前案件已由焦作市紀委駐教育局紀檢組調查，預計8月初將公布最終處理結果，「學校很無奈，好不容易培養出一個幹部，卻成了這樣子。」他也證實，崔先生的孩子學籍仍在該校，但一直沒有返校就讀。

焦作市紀委駐教育局紀檢組工作人員則表示，崔先生曾多次前往詢問案件辦理進度，目前案件仍在調查中，尚未形成最終處理意見，「我們知道他著急，有結果會通知他的。」