湖北2女電梯內互毆 還喊「兒子幫我打」 超扯影片曝光

湖北仙桃一電梯裡，兩女子扭打在一起的視頻上了熱搜，引發網友關注。（視頻截圖）

湖北省仙桃市一處社區近日發生電梯衝突事件，一名男童站在電梯門口擋門等候母親，引發電梯內另一名女子不滿並出言提醒，雙方隨後爆發口角，電梯抵達一樓後演變成肢體衝突。監視器畫面顯示，男童母親不僅率先動手，還在打鬥過程中高喊「兒子！幫我打」，要求孩子加入拉扯，引發網路熱議。目前警方已介入調查並協調雙方調解。

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綜合媒體報導，日前湖北仙桃市風和日麗社區一名年輕女子提著垃圾搭乘電梯下樓，電梯行至30樓時，一名男童站在門口，以身體擋住電梯等待母親，導致電梯門反覆開關約20秒。

電梯內女子因急著離開，開口提醒男童：「你快點，別擋著門，我要下樓。」不久後，男童母親進入電梯，聽到女子先前的催促後，隨即反駁：「等一下怎麼了？電梯又不是你一個人專屬的。」雙方因此發生口角。

男孩阻擋電梯惹出糾紛。（視頻截圖）

據報導，監視器畫面顯示，電梯下行期間，男童母親還當著孩子的面表示：「以後在外面，不管是誰說你，你都一定要懟回去。」雙方爭執持續升高，互相指責對方言行不當。

電梯抵達一樓後，年輕女子準備離開電梯時，男童母親突然揮手擊打對方頭部，兩人隨即在狹小的電梯內扭打，垃圾、提包及隨身物品散落一地，場面混亂。

打鬥過程中，男童母親多次朝站在一旁的孩子大喊：「兒子！幫我打。」男童隨後依照母親指示上前拉扯，兩名女子纏鬥約1分鐘後才分開。

另一段流傳畫面顯示，衝突結束時，男童母親跪坐在地，頭髮凌亂。另一篇報導指出，警方已介入調查並組織雙方調解。

報導指出，部分網友認為，公共電梯屬於住戶共同使用，「長時間擋門影響他人通行，可能增加設備故障及夾傷風險」。

也有網友將焦點放在男童母親要求孩子加入衝突的舉動，認為家長在孩子面前以暴力處理糾紛，並教唆孩子動手，容易造成不良示範，「是最壞身教」。

湖北仙桃一電梯裡，兩女子扭打在一起的視頻上了熱搜，引發網友關注。（視頻截圖）

澎湃新聞引述北京市京都律師事務所律師林斐然分析指出，從目前曝光畫面觀察，雙方持續互相拉扯、攻擊，且均出現較具攻擊性的動作，案件有可能被認定為互毆，最終仍須依警方調查結果及相關證據認定。