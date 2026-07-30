浙大爺將眼鏡蛇斬首 5分鐘後離體的蛇頭竟展開「復仇」

張姓老翁左手遭毒蛇咬傷處皮膚發黑壞死。（取材自大風新聞）

浙江諸暨72歲張姓老翁日前在河邊釣魚 時，持鏟擊斃一條眼鏡蛇並斬斷蛇頭，未料約5分鐘後，他徒手撿拾蛇頭時，離體蛇頭突然張口咬住其左手掌，毒牙刺入掌心，導致毒液迅速擴散，短時間內出現胸悶、視力模糊、嘔吐等症狀，一度生命垂危。經浙江省中醫院多學科團隊搶救，最終保住性命及受傷手部。醫師提醒，蛇頭即使與身體分離，仍可能因脊髓反射保有攻擊能力，切勿徒手接觸。

大風新聞報導，事件發生於今年5月，張姓老翁前往一處人煙稀少的河邊釣魚，途中遇見一條眼鏡蛇。他認為後退可能更危險，便拿起隨身攜帶的挖土鏟攻擊眼鏡蛇，先將蛇擊飛，再補上一鏟，將蛇頭斬斷。

張姓老翁表示，確認蛇已死亡、蛇頭也沒有動靜後，便徒手準備撿起蛇頭，沒想到離體約5分鐘的蛇頭突然張嘴，毒牙狠狠咬住他的左手掌。

他回憶說：「就像被電擊了一下，疼得我『啊』一聲，接著看到蛇頭還死死咬著不放。」他用力甩開蛇頭後立即趕往醫院，但傷口很快發黑腫脹，不到20分鐘便出現胸悶、眼花、噁心及嘔吐等症狀，經當地醫院初步處置後，再轉送浙江省中醫院錢塘院區急診救治。

據報導，醫院表示，患者到院時，左手從拇指至肩部已嚴重腫脹，咬傷部位皮膚發黑壞死，局部溫度升高，並出現呼吸急促、血壓下降、心跳每分鐘120至130次等休克徵象。

進一步檢查發現，患者已有眼瞼下垂、視力模糊、吞嚥困難等神經毒症狀，肌酸激酶升至5979U/L、降鈣素原17.269微克／公升，醫師判斷為眼鏡蛇毒液造成神經毒、細胞毒及心臟功能受損等多重中毒，若未及時治療，恐危及生命。

醫療團隊隨即啟動綠色通道，安排患者進入搶救室，施打抗蛇毒血清，並完成術前準備。

蛇傷救治專家王永高主刀，替患者進行左上肢肌肉筋膜切開減壓術、上肢靜脈取栓術及創面封閉式負壓引流術。在普外科與重症醫學科共同治療下，患者順利脫離重症，轉回普通病房。

不過，由於患肢感染嚴重，仍面臨極高截肢風險。普外科醫師王城磊制定保肢治療方案，陸續進行擴創引流、反覆清創、負壓傷口治療及人工真皮移植等處置。經約兩個月治療，創面逐步修復，成功保住受傷手部。

據報導，王永高提醒，爬行動物頭部離體後，仍可能透過脊髓反射維持數十分鐘甚至更長時間的咬合反應，蛇頭仍具有咬合力及毒液注射能力，因此切勿徒手接觸或撿拾。

他建議，若遭毒蛇咬傷，應盡量記錄蛇的外觀特徵，有條件時可拍照供醫師辨識，並立即移除患肢上的戒指、手環等飾品及緊身衣物，保持安靜、減少活動，儘速送往備有抗蛇毒血清的醫院治療，切勿以口吸毒液、自行切開傷口、敷草藥或劇烈奔跑，以免加速毒液擴散。