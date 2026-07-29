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慘變「鞋拔子」…武漢24歲女正頜手術被做反 涉事醫遭停職

中國新聞組／北京29日電
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武漢24歲女子小雨正頜手術被做反，導致臉形明顯改變。(視頻截圖)
武漢24歲女子小雨正頜手術被做反，導致臉形明顯改變。(視頻截圖)

武漢24歲女子小雨控訴，原本僅有輕微「地包天」，接受武漢大學口腔醫院正頜手術後，下頜骨不僅未後移，反而前移13毫米以上，導致臉形明顯改變，還出現咬合、牙齒及鼻部功能受損等問題。事件引發關注後，武漢大學口腔醫院28日通報，已成立專案調查小組，涉事醫師停職配合調查。

院方表示，近日患者何某雨接受正頜手術一事受到社會關注，醫院高度重視，目前已成立專案調查小組進行核查，涉事醫師已停職配合調查；若查出問題，將及時整改，並依法依規追責問責。

據媒體報導，小雨表示，她原本僅有側面約2毫米的輕微骨性下頜前突，2024年前往武漢大學口腔醫院諮詢補牙、植牙及矯正時，被建議接受正頜手術，並轉診至正頜科，手術費約7萬多元人民幣。

小雨指出，術前評估認為合理方案應是將下頜骨後移2毫米，但術後卻發現下頜骨前移13毫米以上，臉部歪斜、反頜情況加劇，變成「鞋拔子臉」。她表示，自己先後前往北京、上海等地多家醫療機構求診，「每一個都跟我說確實被做反了。」

她還表示，手術造成牙根遭釘子打穿、牙齦萎縮、牙齒也變成地包天，鼻中隔左偏導致鼻孔無法正常通氣。她說，自己原本從事平面模特工作，如今已失業，若要透過二次手術恢復原貌，估計至少還需花費30萬元人民幣，整個治療過程可能需接受約7次手術。

小雨表示，她曾拿著其他醫院的檢查報告回診，主刀醫師卻回應：「我喜歡這種面型，現在的面型比之前更洋氣，你要接受新的面型。」若無法接受，只能再接受第二次手術。

目前，小雨已向院方及當地衛健部門反映，相關事件仍在調查中。

精華 FAQ

  • 女子原本僅有輕微地包天，術前評估稱應讓下頜後移2毫米，但術後卻變成前移13毫米以上，導致臉型明顯改變，外界質疑手術方向做反。

  • 她表示術後不僅臉部歪斜、反頜加劇，還有牙根被釘子打穿、牙齦萎縮、鼻中隔偏左等問題，平面模特工作也因此受影響而失業。

  • 院方在事件引發關注後通報，已成立專案調查小組進行核查，涉事醫師先停職配合調查；若查出問題，將依法依規整改並追責問責。

武漢

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