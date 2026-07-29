中國「哈囉電車」後輪突鎖死 害博士生摔傷 判賠21.5萬

中國共享單車「哈囉」助力車。(取材自「哈囉」官網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國廈門一名博士生騎乘哈囉電車時，因車輛突斷電、後輪鎖死而摔成十級傷殘，經法院調解後，業者須賠償21萬5000元。

中國共享電動單車（助力車）「哈囉電車」，去年6月讓中國廈門某高校博士生在正常騎乘時無徵兆地斷電，後輪瞬間鎖死，該博士生摔傷、膝關節 前十字韌帶斷裂等傷勢嚴重，經法院調解協議後，要求業者需支付賠償款人民幣21萬5000元（約3.1萬美元）。

據觀察者網報導，「哈囉電車突然落鎖致十級傷殘」事件迎來新進展。據廈門市翔安區人民法院出具的民事調解文書顯示，今年7月17日，經法院調解、雙方正式達成書面協議：上海哈囉普惠科技有限公司需要在2026年7月31日前，一次性向當事人、博士生小李（化名）支付賠償款21萬5000元。

據信號新聞報導，小李是廈門某高校在讀博士生。2025年6月5日，他在騎行哈囉校園助力車前往實驗室途中，車輛在正常行駛狀態下毫無徵兆斷電，後輪瞬間鎖死，車身側翻傾倒後，重重砸在右腿。送醫後，小李被診斷為右脛骨平台外側撕脫骨折、膝關節前十字韌帶完全斷裂、膝外側半月板撕裂。

事故發生後五天，廈門市交警部門出具「道路交通事故證明」，哈囉公司出具的車輛故障排查報告也予以確認：涉事車輛存在斷電故障，且「此故障與使用者反饋的騎行中車輛斷電導致摔倒受傷相關聯」，認可小李受傷與車輛故障存在關聯。

但小李表示，哈囉方面最初提出的方案，是依託騎行附帶保險賠付數百元，之後又提議，等他完成全部康復治療、做完傷殘鑑定後，再統一核算賠償金額。但考慮到自身傷情治療周期長、且可能需要進行二次手術，擔心延後賠付面臨不確定風險，小李拒絕此一方案。

小李也提及，維權過程異常艱難。因為車輛運行狀態、故障發生時間、騎行軌跡等後台資料，全部由哈囉平台單方掌控。事發後，交警部門曾多次嘗試調取後台日誌，始終未能成功。

最終，交警調到了校園監視器畫面，顯示事發時段道路空曠，小李騎行至該路段時，車輛突然劇烈晃動、瞬間側翻倒地，排除了普通騎行摔倒的可能性，佐證了車輛突發故障、引發事故。

2025年12月9日，福建鼎力司法鑑定中心廈門分所出具鑑定意見，認定小李傷情構成10級傷殘。12月23日，小李向廈門市翔安區人民法院提起民事訴訟，主張醫療費、殘疾賠償金、誤工費、精神損害撫慰金、鑑定費等各項損失合計26萬4549.08元。

報導也提到，小李並非個例，近年「哈囉單車」騎行途中突然落鎖、導致使用者受傷的事件在多地頻頻發生。今年3月，河北廊坊的趙先生在騎行哈囉單車時，車輛後輪突然鎖死，他被瞬間甩出、摔倒在地，全身多處受傷，手機螢幕也被摔壞。