建房、開路、養家禽…霸占無人島直播改造 浙網紅被查處

「網紅主播」被指違建禽舍。(取材自紅星新聞/寧波海警供圖)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江一名網紅以「荒島改造」直播走紅，卻因在象山喬木灣島擅自建房、養禽、開路等，涉嫌違規侵占無居民海島資源，已遭海警查處。

碧海環繞，孤島佇立，小屋錯落、炊煙裊裊…有浙江網紅憑借抖音 平台「荒島改造」系列視頻走紅網絡，視頻中，博主登島建房、開路通電、捕魚烹食、圈養家禽，沉浸式演繹「現代魯賓遜」的海島獨居生活，詩意隨性的畫面吸引大批網友點讚追捧、打賞熱議，讓不少人心生嚮往，以為尋得一處遠離喧囂的世外桃源。殊不知，這已觸碰法律紅線，屬於違規侵占海島資源的違法行為，遭到海警查處，進一步調查辦理中。

紅星新聞報導，近日，浙江寧波海警局象山第二工作站接警稱，有人在象山縣爵溪鎮喬木灣島擅自開展捕魚、居住等活動，並通過抖音平台全程直播，公開傳播違規改造海島的內容。接警後，執法人員迅速前往核查處置。

海警執法員駕駛執法艇悄然奔赴事發海域，近距離摸排海島現場情況；後方人員同步緊盯涉事賬號及直播間動態，固定相關視聽證據，全面留存該賬號發布的全部「荒島改造」視頻素材—從搬運建材登島、到上山開路、安裝路燈，博主精心剪輯美化的海島改造日常，最終悉數成為其違法行為的有力鐵證。

「你好！我們是中國海警！」隨著執法人員現場核查，正在直播的畫面瞬間中斷，這場持續數月的「網紅荒島生存夢」就此戛然而止。

主播倉促下播後，執法人員即刻對喬木灣島開展全方位現場勘查。

經查，島上違規搭建建築物五處，配套鋪設下水管道等生活設施，主體建築旁私自搭建竈台、豎立旗桿，山坡區域被私自圈占用於家禽養殖，同時布設太陽能供電設備。

經查，喬木灣島屬於法定無居民海島，涉事人員從未向相關部門提交任何海島開發、利用、居住的審批手續，未取得合法使用權限，其行為已涉嫌違反海島保護法第28條相關規定。目前，該案件正在進一步調查辦理中。

下一步，寧波海警局將持續加大轄區海域、無居民海島的常態化巡查管控力度，緊盯各類違規違法行為，堅持從嚴查處、絕不姑息，全力維護規範有序的海洋開發利用秩序。