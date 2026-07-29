「最牛軟飯男」病逝？ 李春平傳重度失能 巨額資產掀波

李春平年輕時的照片。(取材自指尖新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 李春平雖曾被瘋傳病逝，但查證顯示截至今年7月仍在世，卻已因失智重度失能，且其龐大資產與監護安排持續引發爭議。

曾因自稱陪伴一名好萊塢 女星13年、繼承巨額遺產而聞名，被外界封為「史上最牛軟飯男」、「百年慈善第一人」的李春平，去年一度遭瘋傳已在北京一家養老院病逝。不過，據媒體最新查證指出，截至今年7月，李春平仍在世，但因罹患阿茲海默症 、額顳葉失智症等，已完全喪失行動及認知能力，而圍繞他的龐大資產歸屬之爭也再度浮上檯面。

指尖新聞報導，網路自2025年10月起流傳李春平過世消息，不過記者經多方查證發現，當天其實是李春平自北京康復醫院辦理出院，而非死亡。媒體取得今年7月22日拍攝的病房畫面顯示，李春平身穿病號服、插著鼻胃管，與病床資料卡及醫療紀錄相符。

公開資料顯示，現年77歲的李春平出生於江蘇，早年曾在北京電影製片廠工作，因一場衝突遭判勞教。出獄後，他自稱在北京飯店結識一名年長30多歲的好萊塢女星，並赴美陪伴對方13年，直到女方因癌症離世後，繼承包括豪宅、珠寶、古董與藝術品在內的巨額遺產。不過，這段經歷缺乏官方資料證實，也讓他的財富來源多年來備受外界質疑。

1991年返國後，李春平因出手闊綽成為話題人物，不僅被指是中國首位擁有勞斯萊斯轎車的富豪，還曾一次訂購三輛勞斯萊斯，家中聘有數十名工作人員，保險箱內長年放置大筆現金。不過，相較於奢華生活，他更以慈善聞名，曾獲中國紅十字會授予「慈善家」稱號，公開資料顯示累計捐款超過6.3億元人民幣(約9300萬美元)。

然而，李春平自2016年起陸續被診斷出阿茲海默症等多病症，病情逐年惡化，而他名下資產也掀起多年糾紛。李春平孩子的生母透露，2016年清點時資產至少仍有20億元，如今剩餘多少無人知曉；其子委任律師也證實，李春平確實仍健在，但其妹妹及子女已多年無法見到本人。經進一步聯繫其現任妻子、秘書及商業夥伴詢問近況，對方皆未表示李春平已過世，僅回應「不知道」、「不好意思」或「有債務就提告」。

受訪律師分析，去年10月流傳的死訊，不排除與龐大財產爭議有關，因李春平目前的身體狀況及監護權、財產管理等司法程序，都將影響數十億元資產的最終歸屬。這位曾因傳奇身世、鉅額財富與高調行善轟動一時的富豪，如今雖仍在人世，卻已無法自主生活，昔日傳奇人生也因疾病與財產糾紛，留下令人唏噓的晚年。