吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

正在接受治療的小怡。（取材自封面新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江嘉興一名20歲女子從18樓墜下奇蹟生還，家屬指控男友長期家暴、控制行動並引發爭執，事件是否涉及非法拘禁與相關責任仍待警方釐清。

浙江省嘉興市日前發生一起驚險墜樓事件，一名20歲雲南籍女子小怡（化名）從18樓出租屋墜落，所幸先撞上樹枝再跌入綠化帶，奇蹟保住一命。隨著她脫離生命危險、意識恢復，家屬揭露，這起事件背後疑牽涉一段長達兩年的感情控制與暴力、金錢糾紛，引發外界關注。

封面新聞報導，根據家屬說法，小怡與男友交往約兩年，期間長期遭受對方言語及肢體暴力，還曾因衝突報警，但男方事後承諾改過並挽回關係。家屬指出，小怡事發前已下定決心分手，7月10日趁男友外出時收拾行李離開，入住寧波機場附近飯店，並買好返回雲南的機票 ，不料男方透過手機定位找到她，將她帶回嘉興租屋。

家屬表示，11日晚間，兩人再度爆發激烈衝突。男方不僅退掉小怡返鄉機票，還反鎖房門、沒收她的手機及身分證，雙方從晚間一路爭執到隔天凌晨。期間，小怡曾哭著打電話向家人求助；男方則多次使用她的手機致電其父親，要求返還戀愛期間花費，否則不同意她離開。家屬認為，小怡是在長時間衝突與精神壓力下，最終發生墜樓事件。

12日凌晨，小怡自18樓墜落，幸運經樹枝緩衝後跌落綠化帶，撿回一命，但傷勢十分嚴重，包括骨盆及雙腿粉碎性骨折、肝脾破裂、腸道遭碎骨刺穿等，至今已接受三次重大手術，包括剖腹探查、脾臟切除、肝臟修補及骨折固定等治療，後續仍須面臨漫長復健。家屬估計，整體醫療與復健費用約需40萬元人民幣(約5.9萬美元)。

家屬指控，男方僅於事發當天墊付約2萬餘元醫療費，之後便表示事件與自己無關，甚至要求小怡返還交往期間約1萬餘元開銷。對於家屬的指控，媒體聯繫男方求證時，男方僅回應「一切交給警方處理」，未正面回應是否曾施暴、限制人身自由或沒收證件等指控。

事件曝光後迅速登上微博熱搜，若家屬指控屬實，男方透過手機定位尋人、反鎖房門、扣押手機及身分證等行為，引發外界質疑已非一般情侶糾紛，而可能涉及限制人身自由。

對此，受訪律師指出，成年人原則上須對自身跳樓行為負主要責任，但若警方調查確認男方曾非法限制小怡人身自由，恐涉嫌刑法非法拘禁罪；若其暴力或言語刺激與墜樓結果具有因果關係，也可能須承擔相應民、刑事責任。目前嘉興警方已介入調查，全案仍待進一步釐清。

正在接受治療的小怡。（取材自縱覧新聞）