繼中南大學校長落馬 南華大學2任校長被查 皆與軍工密切

南華大學黨委副書記、校長夏昆。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南高校反腐持續升溫，南華大學兩任校長夏昆與張灼華先後被查，並牽連中南大學多名校領導，凸顯兩校與軍工體系的深厚關聯。

湖南高校開展大反腐，湖南省紀委監委28日發布消息稱，南華大學黨委副書記、校長夏昆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。前任校長張灼華已於本月3日通報受查，一個月之內罕有兩任校長被查，二人均出身中南大學，中南大學正副校長張堯學、郭學益也先後落馬。這兩間高校都與軍工系統密切關聯。

綜合財新網、香港 明報報導，根據公開履歷，夏昆現年55歲（1971年4月生），湖南益陽安化人，中共 黨員，博士，研究員，博士生導師。1995年6月，當時24歲的夏昆本科畢業於湖南醫科大學臨床醫學專業（六年制），之後留校在醫學遺傳學國家重點實驗室任實習研究員，1998年9月在該實驗室讀研，2000年10月晉升副研究員。長期在母校任職，曾任生命科學學院院長、湘雅醫學院常務副院長等職；2021調任南華大學副校長，去年11月升任校長。從正式執掌學校到被通報調查，任期不足八個月。

夏昆的前任張灼華同樣深耕醫學遺傳學領域，從業經歷高度重合。62歲的張灼華2016年5月，張灼華調任南華大學校長，至2025年11月卸任。張灼華還是全國政協常委、湖南省政協副主席，農工黨湖南省委主委。

兩人均出身湘雅醫學遺傳學體系，兩人都曾任中南大學要職，先後擔任南華大學校長，時隔不到一個月相繼被調查。另外，中紀委23日通報，中南大學原副校長郭學益涉貪被開除黨籍和公職，移送司法。

郭學益落馬前兩個多月，去年10月17日，中南大學前校長、中國工程院院士張堯學被查。張堯學於2011年10月至2017年5月任中南大學校長，今年5月被開除黨籍和公職，之後撤銷院士稱號。

南華大學與中南大學有歷史淵源，且都與軍工系統密切關聯。中南大學以礦冶見長，「航天學院」與「國防科學技術研究院」獲教育部重點支持建設。南華大學與核軍工淵源深厚，2000年率先成立了核科學技術學院，亦是海軍後備軍官選拔培訓基地。