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8億元股權被迫2元轉讓 河北民辦「超級中學」遭公職侵吞

中國新聞組／北京29日電
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AI摘要

文章摘要整理：

河北安平志臻中學爆出創辦人指控公職人員涉侵吞資產，40%股權疑以2元被迫轉讓，引發債務危機，衡水市已成立聯合調查組介入。

河北省衡水市安平縣的志臻高級中學創辦人韓士輝，早前實名舉報當地多名公職人員侵吞學校資產，學校價值高達8億元(約1.2億美元)的40%學校股權被迫以2元轉讓，學校也因此陷入債務危機。衡水市27日通報，設立聯合調查小組全面深入開展調查核查，若發現違紀違法行為將嚴肅處理。

綜合新黃河、介面新聞報導，對外號稱投資20億元打造的安平縣「20億超級中學」志臻高級中學，曾是「衡水系」民辦教育標桿，容納2萬多名學生，學校每年穩定創造數億元營收。不過2025年起，學校資金鏈出現問題。由於難以償還6300萬元借款，北京銀行向安平縣法院申請強制執行。今年7月，學校向衡水銀行的3.2億元借款也已到期。

據報導，韓士輝指出，衡水市自然資源和規畫局副局長崔某雷、安平縣供電公司黨委副書記馬某等多名公職人員，以及縣人大常委會原主任崔某東等退休幹部，違規參與干涉學校經營，侵吞學校資產，是給學校造成債務危機的重要原因。

韓士輝說，他在2021年被迫以2元價格，將價值高達8億元的40%學校股權，轉讓予崔副局長父親崔某國及馬副書記岳父馬某湘，但兩位老人早就退休了，而實際控制人為該兩名現職官員。韓已於今年6月向紀檢部門實名舉報。

安平縣教育局則表示，他們已經了解到志臻中學的相關情況，正在調查中。

報導指出，河北省衡水市聯合調查組通報27日稱，針對網上反映的安平志臻中學相關情況，衡水市高度重視，第一時間成立聯合調查組，全面深入開展調查核查。對調查發現的違紀違法行為，將依規依紀依法嚴肅處理。

通報也稱，目前，學校辦學教學秩序平穩，各項工作正常進行。

根據經濟觀察家報先前報導，安平志臻學校是一所依托衡水二中師資創辦的民辦中學。韓士輝介紹，時任衡水二中校長秦某地是安平郡人。一次回安平，地方政府希望他幫助安平發展民辦教育，秦海地表示支持；隨後，地方政府又找到從事房地產開發的韓士輝投資，共同籌建安平志臻學校。

天眼查APP顯示，韓士輝及妻子田小芳共同持有安平志臻41%的股份，崔某國持股21.6%，志臻教育諮詢持股17%，馬某湘持股10.4%，崔某菊持股10%。其中志臻教育諮詢的股東為高某，系學校管理團隊代表。

「強迫以2元轉讓價值8億元股權」的話題被推上熱搜，對此，網友紛紛表示，「河北安平縣供電公司黨委副書記對一個中學影響這麼大？可能還有內幕」、這些涉案的官員和退休官員簡直是明搶」。

精華 FAQ

  • 創辦人韓士輝實名指控，多名現職與退休公職人員違規介入學校經營，並疑似侵吞學校資產；其中最受關注的是，價值約8億元的40%股權被迫以2元轉讓。

  • 報導稱，學校近年資金鏈出現問題，已難以償還6300萬元借款，北京銀行已申請強制執行，另有向衡水銀行的3.2億元借款到期，整體財務壓力相當沉重。

  • 衡水市已成立聯合調查組，對網路反映的情況全面深入調查核查；安平縣教育局也表示已掌握相關情況並在調查中，官方強調若查有違紀違法將依規嚴處。

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