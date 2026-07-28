誤信投資群組 上海男600萬積蓄流向深圳 被拿來買金條…

金條示意圖。（取材自看看新聞）

上海浦東一名60多歲楊姓男子誤信網路投資詐騙，短短不到1個月內陸續匯出594萬元人民幣，最終全數落入詐騙集團 手中。檢警調查發現，贓款並未停留在假投資帳戶，而是迅速流向深圳水貝黃金珠寶市場，購買大量金條，再透過敲除編號等方式洗白資金，形成完整的黃金洗錢鏈。涉案金店老闆及洗錢集團成員均遭法院判刑。

看看新聞報導，楊先生表示，3個月前在網路看到推薦股票投資的貼文，隨後加入一名自稱「漫漫」的投資老師微信 。對方將他拉進投資群組，群內除了分享股票知識，也不斷介紹外匯及虛擬貨幣 投資，並展示高額獲利截圖，讓他逐漸放下戒心。

經過2個多月接觸後，「漫漫」提供一個企業帳戶，聲稱只要將資金匯入，便可代為操作投資並返還本金及獲利。楊先生信以為真，在不到1個月內分批匯出594萬元（人民幣，下同），直到最後一筆款項匯出後，對方失去聯繫，他才驚覺受騙並報警。

警方追查發現，楊先生匯出的資金很快流入深圳水貝一家金店帳戶。就在他首次匯款前16天，兩名黃金買賣仲介鄭某、林某向金店老闆張某表示，有客戶要採購2噸黃金作為商會年終福利，首批先購買85塊每塊1公斤的金條。

幾天後，一名自稱受31家公司委託的男子持授權文件前往簽約，但金店員工察覺對方與身分證照片不符，拒絕辦理。當天下午對方再換另一人前來，員工仍認為身分可疑，立即向老闆反映。不過，仲介出面保證「只是吃胖了」，張某最終仍決定簽約。

楊先生第一次匯款當天，涉案金店被要求立即提貨，並有取貨人陳某、黃某在金庫外等候。調查顯示，黃某取得金條後，立即用鐵鎚敲除金條編號，再將黃金轉移，藉此切斷資金流向。

檢方指出，案發前兩個月，涉案金店總營業額僅約200多萬元人民幣，但短短10天內交易額暴增至3000多萬元人民幣，異常情況引起主管機關注意，金店帳戶隨後遭凍結。

案件曝光後，黃某、陳某及仲介鄭某、林某等人陸續落網。檢方查明，該洗錢集團分工細密，包括成立空殼公司、冒名簽約、仲介擔保、現場取貨及快速轉移黃金，形成完整犯罪鏈。

至於金店老闆張某雖辯稱毫不知情，並表示「水貝都是這麼做，這是行業慣例」，但檢方認為，店員已多次提出身分疑點，張某仍放任交易完成，已構成掩飾、隱瞞犯罪所得。

法院最終判處張某有期徒刑3年9個月，併科罰金2萬元人民幣；黃某及仲介林某、鄭某等人，亦分別被判處3年4個月至3年7個月不等有期徒刑。

楊先生的積蓄直接打進了深圳水貝市場一家金店的帳戶中。（取材自看看新聞）