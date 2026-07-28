山東男收360萬「氣功治病」 每天拿刀割患者腫瘤…曝結果

檢察機關人員陳述嫌犯犯罪經過。（取材自深圳晚報）

山東省臨沂市羅莊區近日審理一起「假大師」詐騙案件，被告孫某被指冒充具備醫療專業能力人士，以「氣功治病」為名向癌症 患者家屬收取高額費用。臨沂市羅莊區人民法院一審以詐騙罪判處孫某有期徒刑12年，並處罰金20萬元（人民幣，下同，約2.9萬美元）。

深圳晚報報導，2024年12月，李某被診斷罹患下咽惡性腫瘤 晚期，孫某經人介紹前往李某家中，自稱曾學習「氣功治病」，並表示能夠治癒李某的腫瘤，提出每月收取100萬元治療費。

之後，孫某每天使用普通刀片切割李某腫瘤部位，並配合所謂「氣功按摩」進行治療，持續約半年。期間，李某創面長出新肉，外觀及氣色一度有所改善，家屬認為治療可能有效，沒想到2025年9月，李某病情惡化後死亡。李某家屬於同年10月向公安機關報案。

醫生表示，惡性腫瘤表面潰爛後，經過清創及消炎處理，創面可能會暫時改善，但並不代表癌症病情獲得控制。醫院進行類似清創手術，一次費用約2000元左右，而孫某則以「治療費」名義向李某家屬收取超過360萬元。

調查發現，孫某並無行醫資格，並透過非法渠道購買中醫針灸推拿師證書等虛假證件，將自己包裝成「中醫博士」、「首席專家」。檢察機關認為，孫某虛構自身具備醫學專業能力及「氣功治病」本領的事實，利用患者及家屬急於治病的心理騙取錢款，其行為已構成詐騙罪，依法向法院提起公訴。

庭審期間，孫某拒不認罪，辯稱其行為屬於「中醫治療」。公訴方出示虛假證書、銀行流水、證人證言等證據，建立相關證據鏈，法院經審理後，以詐騙罪判處孫某有期徒刑12年，並處罰金20萬元。

有關360萬元贓款，檢察機關協同公安機關透過釋法說理，督促孫某退贓168萬元，並持續追繳剩餘款項。